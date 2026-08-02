Fran González, directo a Garderen: ya es oficial el sexto fichaje y quinta cara nueva para la 26/27

El cancerbero leonés de 21 años deja el Real Madrid para reforzar la portería nervionense, que contaba únicamente con Odysseas Vlachodimos y Alberto Flores; firmará hasta 2031 y costará el doble que Julio Díaz, aunque llega bajo la misma fórmula: compra del 50% del pase y opciones de recompra merengues

El guardameta Fran González, de 21 años, se ha convertido oficialmente este domingo en el sexto fichaje del Sevilla FC para la temporada 26/27 y en su quinta cara nueva, pues regresa como cedido su homólogo Odysseas Vlachodimos, amén de aterrizar a coste cero el pivote Jon Guridi, el polivalente zaguero Juan Iglesias y el central Arouna Sangante, más el lateral izquierdo Julio Díaz bajo la fórmula del traspaso del 50% del pase, a cambio de un millón de euros fijos y 500.000 en variables, con varias opciones de recompra por parte del Atlético de Madrid.

Esto último, casi calcado, ocurre con el arquero leonés, que se despedía de la casa blanca minutos antes de su anuncio por parte del conjunto nervionense, que le daba un poco de suspense al mismo. Con el '13' a la espalda y una amplia sonrisa, el espigado futbolista de 1,99 posaba con sus nuevos colores, "el blanco de la cala y el rojo de la pasión", que se juntan para llevarle "en volandas", porque "los de blanco y colorado son los tuyos" y siempre te harán sentir "en casa", así que "ahora, ésta es tu ciudad, y éste, tu escudo", relata el emocionante vídeo con el que se producía la puesta de largo del último en llegar a la disciplina sevillista.

Un coste relevante dada la economía actual de los blanquirrojos

A falta de confirmación, Fran González, que firma hasta el 30 de junio de 2031 con el Sevilla FC, llega traspasado por una cantidad que ronda, con bonus incluidos, los tres millones de euros, contando el Real Madrid en las próximas ventanas de transferencia con opciones para repescarlo por un montante sensiblemente superior. Internacional desde sub 19 (con la que se proclamó campeona de Europa en 2024) hasta sub 21 con la selección española, disputó el reciente Mundial sub 20 de Chile el año pasado y está dentro de los planes del míster de la 'Rojita', David Gordo, para el campeonato continental que se disputa el año próximo en Serbia y Albania.

Experiencia sobrada como tercer portero madridista

Como reza el comunicado del Sevilla FC, el cancerbero Fran González "se formó en las categorías inferiores de la Cultural y Deportiva Leonesa, hasta llegar a Valdebebas en el verano de 2022 para recalar en el juvenil B madridista. Eso sí, esa misma temporada y con sólo 17 años, recibe sus primeras convocatorias con el juvenil A, el Castilla e, incluso, el primer equipo. De hecho, Carlo Ancelotti le incluyó por primera vez en la lista de la penúltima jornada liguera de la 2022/2023, precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En la 2023/2024 compite habitualmente con el Real Madrid C en Tercera RFEF, con el que logra el ascenso como campeón".

Y zanja: "Además, debuta en la UEFA Youth League con el juvenil A y con el Castilla en Primera RFEF, diputando el partido de la última jornada ante el Málaga CF. En cuanto al primer equipo, va asiduamente convocado como tercer guardameta tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Asentado ya como tercer portero del Real Madrid, en la 2024/2025 le llega su estreno con el primer equipo. Debuta, con 19 años, en el duelo de la 30ª jornada ante el Valencia CF en el Santiago Bernabéu. Además, juega 19 partidos en 1ª RFEF con el Castilla".