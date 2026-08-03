Pedro Porro pasa de ganar el Mundial con España a hacer un exhaustivo scouting para que el Tottenham ciere su último fichaje: "Fui yo quien le dijo que te fichara"

Pedro Porro no solo manda sobre el césped del Tottenham. El internacional español también desempeñó un papel decisivo en la llegada de Mateus Fernandes al conjunto londinense

El Tottenham continúa construyendo un proyecto ambicioso y uno de los nombres propios de este verano es el de Mateus Fernandes. El centrocampista portugués se ha convertido en uno de los grandes fichajes del conjunto londinense, pero su aterrizaje en el norte de la capital inglesa no solo responde a la apuesta económica del club. Detrás de la operación también hubo una figura inesperada: Pedro Porro.

El internacional español, consolidado como uno de los referentes del vestuario tras ampliar recientemente su contrato hasta 2031. Jugó un papel determinante para convencer a su antiguo compañero del Sporting de Portugal de que el Tottenham, era el destino ideal para continuar su carrera.

Así lo ha reconocido el propio Mateus Fernandes en una entrevista concedida a The Athletic, donde explicó cómo comenzó todo. "Me llamó un día y me dijo en portugués: 'Vamos, Mateus, tienes que jugar con nosotros, te queremos", reveló el futbolista. Pero la influencia de Porro fue todavía más allá. Según el portugués, el lateral le confesó que también había trasladado su nombre directamente al cuerpo técnico. "Fui yo quien le dijo al entrenador que te trajera", recordó Mateus sobre aquella conversación.

Un fichaje respaldado por el vestuario

Pedro Porro y Mateus Fernandes compartieron tres temporadas en el Sporting de Portugal, una etapa que sirvió para estrechar una relación que ahora volverá a unirles en la Premier League.

Antes de aceptar la oferta de los 'Spurs', el joven centrocampista habló largo y tendido con el internacional español para conocer cómo era el club desde dentro, el ambiente del vestuario y las exigencias de la competición inglesa. "Hablé un poco con él sobre el club, la mentalidad del equipo y sus compañeros", explicó Mateus, que no escatimó elogios hacia su amigo.

De Zerbi fue decisivo también. El técnico italiano mantuvo un contacto constante con Mateus Fernandes durante las negociaciones y le transmitió un mensaje que terminó por convencerle."Me llamaba todos los días", aseguró el futbolista portugués. Antes de firmar su contrato, Mateus se reunió con el entrenador acompañado por sus padres. Aquella conversación terminó siendo definitiva. "Me dijo que cuidaría de mí, que sería como un segundo padre para mí en Inglaterra. Estoy muy contento de trabajar con él", explicó.

El Tottenham tira de talonario

La llegada de Mateus Fernandes forma parte de una profunda remodelación de la plantilla impulsada por el Tottenham tras una temporada muy por debajo de las expectativas.

El club londinense se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes en la Premier League, con una inversión cercana a los 267 millones de euros. La incorporación más costosa ha sido la de Sandro Tonali, por quien desembolsó 108 millones de euros, mientras que Mateus Fernandes se sitúa como la segunda compra más cara del verano para los 'Spurs'. A estas operaciones se suman el fichaje de Van Hecke por 60 millones y las llegadas, sin coste de traspaso, de Senesi, Robertson y Dubravka.

Con este ambicioso proyecto sobre la mesa, Pedro Porro no solo seguirá siendo uno de los líderes del equipo dentro del campo. También ha demostrado tener peso fuera de él, convirtiéndose en un inesperado aliado para atraer talento al Tottenham y ayudar a construir el nuevo proyecto liderado por Roberto De Zerbi.