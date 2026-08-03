Tras conquistar el Mundial con España, Víctor Muñoz toma una decisión que ilusiona al Liverpool

Víctor Muñoz no ha querido perder ni un día en su nueva aventura. El joven futbolista español ha decidido acortar sus vacaciones para incorporarse antes de lo previsto al Liverpool

Después de conquistar el Mundial con la selección española y cerrar uno de los traspasos más importantes del mercado para un futbolista nacional, el atacante ha dado un paso más para demostrar su compromiso con el Liverpool acortando sus vacaciones para poder entrenar con ellos e incorporarse a tiempo. El exjugador de Osasuna ha renunciado a una semana de descanso para incorporarse antes a la disciplina del conjunto inglés y comenzar cuanto antes su adaptación.

El movimiento no ha pasado desapercibido en Anfield. El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, confirmó que la decisión partió del propio jugador y valoró muy positivamente su predisposición para empezar esta nueva etapa. "Hablamos con él y también quería venir un poco antes de las tres semanas que les corresponden", explicó el entrenador en declaraciones a los medios oficiales del club.

La llegada de Víctor Muñoz al Liverpool fue una de las operaciones más destacadas del mercado. El club inglés desembolsó 40 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista formado en Osasuna, una apuesta que despertó el interés de varios gigantes europeos tras su brillante temporada. El salto que ha podido dar desde El Sadar hasta Anfield supone un desafío de enorme para un jugador de apenas 23 años, consciente de que deberá adaptarse rápidamente a un nuevo país, un vestuario repleto de jugadores que son grandes estrellas y una de las competiciones más exigentes del planeta.

"Lo tendremos la semana que viene, en cuanto lleguemos allí, básicamente”. Precisamente por eso, el delantero ha querido adelantar su regreso. Su objetivo es conocer cuanto antes a sus nuevos compañeros, familiarizarse con la metodología de Iraola y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada. El técnico español entiende perfectamente la decisión de su nuevo futbolista.

La cuenta atrás para vestir de 'red'

Víctor se unirá al grupo una vez que el Liverpool termine con su gira de pretemporada por Norteamérica y regrese a Inglaterra. Iraola confirmó que la incorporación será inmediata. Aunque el margen de preparación será reducido, el internacional español todavía podría vivir un estreno muy especial. El Liverpool disputará el próximo 9 de agosto su primer encuentro de la pretemporada en Anfield ante el Mónaco, un partido que servirá como presentación del equipo ante su afición.

Con apenas unos días de entrenamiento parece complicado que disponga de muchos minutos, pero hay posibilidad de verle enfundado por primera vez.

Un gesto que marca el camino

Más allá de cuándo llegue su debut, la decisión de reducir sus vacaciones ha sido interpretada en el club como una declaración de intenciones que ha gustado enel cuerpo técnico. Víctor Muñoz quiere responder desde el primer día a la fuerte inversión realizada por el Liverpool y demostrar que está preparado para asumir el reto más importante de su carrera.

El talento le abrió las puertas de uno de los clubes más grandes de Europa. Ahora, el esfuerzo y la implicación quieren convertir ese prometedor fichaje en una realidad sobre el césped de Anfield.