Krejci ve con buenos ojos a la Real Sociedad, que acelera por el fichaje del central

Al checo le gustaría volver a LaLiga y el proyecto donostiarra le seduce, sin embargo, el Wolverhampton no está dispuesto a regalarlo pese a su descenso, de ahí que Bretos tenga activadas otras alternativas

La Real Sociedad tiene en la posición de central a su gran caballo de batalla en este mercado de fichajes. Es la posición vital a reforzar para acabar de darle equilibrio al equipo, que con la vuelta de Duje Caleta-Car al Olympique de Lyon se ha quedado incompleta.

Erik Bretos ha levantado el teléfono para preguntar por varios candidatos, pero de momento, no hay grandes avances, ya que el objetivo es ambicioso. Eso le ha ocurrido precisamente con el último nombre en salir a la luz, el checo Ladislav Krejci, que el verano pasado dejó el Girona para firmar por el Wolverhampton, aunque el club inglés ha rechazado la primera oferta donostiarra al considerarla demasiado baja.

Pese al descenso del 'Wolves', el club inglés no piensa regalar a sus jugadores y por el ex central del Girona llegó a pagar 30 millones de euros, una cifra a la que la Real Sociedad no se acercará si por asomo. Así, Bretos está obligado a activar otras opciones a la espera de ver si la de Krejci o algún otro (han sonado también jugadores como Edson Álvarez o Jonathan Jesús), se pone a tiro conforme avance el mercado.

Sin embargo, según ha apuntado El Diario Vasco, el internacional checo ve con muy buenos ojos la opción de regresar a LaLiga, donde tuvo un gran rendimiento en Montilivi y evidentemente, prefiere jugar en la elite del fútbol español a hacerlo en la Championship inglesa, y especialmente le seduce el nuevo proyecto de la Real Sociedad, que el año pasado ganó la Copa del Rey y esta temporada afrontará cuatro competiciones. Pero si el Wolverhampton no rebaja sus pretensiones o acepta una fórmula de cesión con opción de compra, de momento no es una posibilidad real.

La Real Sociedad tiene un límite marcado para gastar en la posición de central, y ni mucho menos son los 30 millones de euros, ni siquiera los 20, que son el máximo histórico que han gastado en los fichajes de Óskarsson o Sadiq, la inversión será menor.

Por ello, como decimos, Erik Bretos mantiene abiertas otras opciones para reforzar el centro de la defensa. No hay urgencia pero sí es la prioridad, el comienzo de LaLiga tampoco es un problema, puesto que hay efectivos que pueden jugar y rendir en las primeras jornadas, por lo que se juega también con los tiempos, a sabiendas de que en los últimos días a los clubes vendedores le pueden entrar las prisas y rebajar las condiciones.

Hay centrales para comenzar LaLiga, pero habrá salidas

En estos momentos Pellegrino Matarazzo cuenta con cuatro centrales, pero no serán los que acaban formando la plantilla final para la 26/27 una vez cierre el mercado. Además de Jon Martín, la gran noticia de la pasada campaña, también está el capitán Igor Zubeldia, que completó una campaña con altibajos también por culpa de la lesiones, así como Jon Pacheco, que regresa de su cesión al Deportivo Alavés, y el inexperto Luken Beitia.

Pellegrino Matarazzo no quiere volver a ser la defensa más goleada de LaLiga, dudoso premio con el que acabó la pasada campaña al encajar un total de 61 goles, empatado con la defensa del Levante. El técnico estadounidense sabe que con un agujero así en su defensa es imposible luchar por los puestos europeos, por lo que lo primero que debe cerrar en el eje de la zaga con un refuerzo de nivel.

Ante esta situación, la Real Sociedad necesita darle salida bien a Beitia, a Pacheco o incluso a los dos, para que sumen minutos en la elite, al mismo tiempo que Erik Bretos debe encontrar al menos un central de total garantías, o dos en el caso de que acaben saliendo ambos canteranos. Los días pasan pero la hoja de ruta está clara en Zubieta y la Real Sociedad también juega con los tiempos.