La Real Sociedad y la obligación de fichar a un central

La salida de Caleta-Car y las dudas que generan Zubeldia y Pacheco provocan que el director deportivo del club txuri urdin, Erik Bretos, tengan que hacer un esfuerzo en el mercado para darle a Pellegrino Matarazzo buenos futbolistas que eleven el nivel de una posición que necesita mejorar mucho después de lo visto la pasada temporada

La Real Sociedad y su dirección deportiva, liderada por Erik Bretos, tiene claro que el equipo necesita varios fichajes para elevar el nivel de cara a una temporada que es más exigente que nunca debido a que va a disputar cuatro competiciones oficiales. Cualquier refuerzo es bienvenido para su entrenador Pellegrino Matarazzo, pero hay una demarcación que está obligada a reforzar la Real Sociedad este verano: la de central. La marcha de Caleta-Car, las dudas que generan Zubeldia y Pacheco y el rendimiento defensivo de la plantilla la campaña pasada hacen que los fichajes en esa posición tengan que llegar.

Marcha de Caleta-Car, bajón de Zubeldia y la defensa más goleada de LaLiga la pasada temporada

Existen varias razones por las que la Real Sociedad tiene que fichar, al menos, a un central durante este mercado de verano. La primera es que se ha marchado Duje Caleta-Car que a la postre fue titular junto a Jon Martín en los partidos importantes de la pasada temporada.

De hecho el canterano es el único central de plenas garantías que tiene Pellegrino Matarazzo en estos momentos. Igor Zubeldia ha tenido un bajón en los últimos meses, Jon Pacheco debe demostrar que tiene nivel para jugar en un equipo europeo tras regresar de una cesión al Deportivo Alavés y Luken Beitia es un joven sin experiencia.

A todo ello se le une que la defensa de la Real Sociedad fue la más goleada, junto a la del Levante UD, la pasada campaña ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo encajó un total de 61 goles.

Tres motivos más que suficientes para fichar a un central. Pero quizás la más importante es que la Real Sociedad va a tener una exigencia mayor en esta temporada con la disputa de cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Uno o dos centrales más para mejorar la defensa de la Real Sociedad

Sin duda alguna es una de las decisiones más importantes para Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, en este mercado de fichajes de verano. Han sonado nombres importantes, los últimos Edson Álvarez y Jonathan Jesus, pero de momento el club vasco tiene que dar salida para poder incorporar.

No hay dudas de que, al menos, un central debe llegar para elevar el nivel de la Real Sociedad en esa posición, pero la cuestión es que si aterriza un segundo central de garantías que le pueda dar descanso a Jon Martín y al fichaje sería aún mejor ya que el equipo txuri urdin va a necesitar profundidad de plantilla para poder hacer un buen papel en todas y cada una de las competiciones que va a disputar en la temporada que comienza en poco más de dos semanas.

Todo los ojos están puestos en Erik Bretos que debe acertar para reforzar la posición que más dudas genera en una Real Sociedad que, de momento, no ha realizado un sólo fichaje en lo que va de mercado de verano.