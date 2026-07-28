La Real Sociedad negocia una doble cesión de descartes del Real Madrid

El club donostiarra ha fijado sus miras en dos futbolistas blancos que podrían salir este verano en busca de minutos: Franco Mastantuono y Gonzalo; ambos encajan en la planificación de un Matarazzo que quiere reforzar el frente ofensivo

El mercado sigue avanzando a un ritmo mucho más lento de lo esperado en España. Salvo contadas excepciones, la mayoría de clubes continúa esperando que las operaciones entren en su fase decisiva a las puertas del mes de agosto y cuando apenas restan un par de semanas para el arranque de LaLiga. La cuenta atrás se ha iniciado comenzando a agotar las últimas semanas de la ventana estival y las necesidades deportivas y económicas obligan a flexibilizar las negociaciones. En ese contexto, la Real Sociedad quiere moverse rápido y ha identificado dos oportunidades de mercado en el Real Madrid: Franco Mastantuono y Gonzalo García.

El conjunto donostiarra quiere reforzar su línea ofensiva sin comprometer su estabilidad económica, una fórmula que le ha permitido firmar operaciones muy rentables en las últimas temporadas. La dirección deportiva vuelve a mirar hacia el Santiago Bernabéu para intentar aprovechar la situación de dos jóvenes futbolistas que necesitan continuidad al máximo nivel y que difícilmente tendrán el protagonismo deseado a las órdenes de José Mourinho.

Mastantuono, una cesión que seduce en Anoeta

El primero de los nombres marcados en rojo es Franco Mastantuono. El argentino aterrizó en el Real Madrid hace apenas un año después de una operación superior a los 60 millones de euros procedente de River Plate. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no ha sido tan rápida como esperaba el club blanco y la llegada del nuevo técnico ha reducido todavía más sus opciones de disponer de minutos.

Por ello, el Real Madrid considera que una cesión puede ser la mejor solución para acelerar su crecimiento. La Real Sociedad aparece como uno de los destinos que más gustan tanto por el contexto competitivo como por el estilo de juego. El conjunto de Pellegrino Matarazzo busca un futbolista capaz de actuar en ambas bandas, pero también con libertad para aparecer por dentro, un perfil que encaja perfectamente con las características del internacional argentino.

La salida de Brais Méndez en dirección a la MLS y la necesidad de aumentar la competencia en las posiciones ofensivas convierten a Mastantuono en una opción especialmente atractiva.

Las condiciones que impone el Real Madrid

El Real Madrid mantiene intacta su confianza en el futbolista y no contempla desprenderse definitivamente de él. La fórmula elegida pasa exclusivamente por una cesión sin opción de compra, ya que el club considera que sigue siendo un activo estratégico de cara al futuro. Además, la entidad madridista exige dos condiciones fundamentales al equipo que quiera incorporarlo. La primera consiste en garantizarle una importante cuota de minutos durante la temporada. La segunda, ofrecer un modelo de juego que favorezca su evolución y potencie sus principales virtudes.

Existe, además, otro obstáculo importante: su salario. La distribución de la ficha será uno de los puntos clave de cualquier negociación ya que determinará qué clubes pueden asumir realmente la operación.

Según publica el diario argentino Olé, tanto Real Sociedad como Villarreal CF son, a día de hoy, los dos clubes españoles mejor posicionados para hacerse con el futbolista argentino. Ambos reúnen una de las condiciones que más valora el conjunto blanco como es el hecho de competir en un entorno de máxima exigencia puesto que ambos jugarán competición europea, con aspiraciones a los puestos altos sin ser rivales directos de los blancos y con opciones reales de ofrecerle continuidad.

Mastantuono tiene contrato hasta junio de 2031 y la entidad madridista sigue convencida de que acabará teniendo un papel importante en el primer equipo una vez complete su proceso de maduración. Según las estimaciones publicadas por portales especializados como Capology, sus emolumentos superan los nueve millones de euros brutos por temporada, una cifra completamente fuera de la estructura salarial habitual del Villarreal. Por ese motivo, cualquier negociación dependería de la disposición del Real Madrid a asumir una parte muy importante de su ficha. Precisamente, ahí radica uno de los factores determinantes para decidir el destino del jugador ya que ni Villarreal ni Real Sociedad están en condiciones de asumir íntegramente su salario.

Gonzalo también entra en los planes

El otro nombre que aparece sobre la mesa es Gonzalo García. El delantero también figura entre los futbolistas cuya situación sigue estudiando el Real Madrid y la Real Sociedad considera que puede ser una incorporación muy interesante para ampliar las alternativas ofensivas de Matarazzo.

Actualmente, el conjunto 'txuri-urdin' cuenta con Orri Óskarsson como referencia específica para la delantera, mientras que Mikel Oyarzabal ha demostrado durante la última temporada que puede rendir a un nivel extraordinario actuando como delantero centro. Sin embargo, el técnico norteamericano pretende incorporar un perfil diferente que permita alternar sistemas y ofrecer nuevas soluciones cuando el capitán juegue por detrás del punta. En ese contexto, Gonzalo aparece como una alternativa muy interesante por su movilidad y su capacidad para atacar espacios.

El Real Madrid solo quiere vender el 50% del pase

Según informa la Cadena COPE, el Real Madrid solo contempla su salida mediante un traspaso y guardándose el 50% de su pase, como ha hecho con Fran García para sortear la nueva normativa de la Federación que restringe bastante el número de préstamos permitidos.

A Gonzalo no le faltan pretendientes. Ya fue relacionado con la Real Sociedad y también con el Como italiano, también se interesó el Betis y en las últimas horas es el Fulham el que ha aparecido con más fuerza.

Europa obliga a reforzar la plantilla

La clasificación para la Europa League obliga a ser más ambiciosos en la planificación. La exigencia de competir en tres torneos hace que el club vea necesario disponer de una plantilla mucho más profunda que la del pasado curso para evitar los problemas físicos y de rendimiento que suelen aparecer con la acumulación de encuentros.

En Anoeta son conscientes de que quedarse cortos durante el mercado puede terminar pagándose muy caro a partir del mes de noviembre. Por ello, la dirección deportiva pretende aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de cesiones antes de realizar un esfuerzo económico importante.

Las conversaciones todavía se encuentran en una fase inicial y no existe ningún acuerdo cerrado ni tampoco encarrilado. La Real Sociedad simplemente ha puesto el interés en dos de los descartes de José Mourinho y espera que el paso de las semanas juegue a su favor.