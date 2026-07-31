Toulouse 2-1 Real Sociedad: Los de Matarazzo muestran sus carencias en Francia

Los galos se adelantaron en el marcador a los 20 minutos por mediación de Vignolo. Empató Carlos Soles en el 33 y al fuilo del descanso, Santiago Hidalgo hizo el definitivo 2-1

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo no está teniendo una pretemporada sencilla ya que los donostiarras no están teniendo una regularidad en los buenos resultados. Los vascos, si que es importante remarcarlo, no se están enfrentando a rivales de categorías inferiores a excepción del Pau francés de la Segunda división gala.

Precisamente ante el Pau estrenó la pretemporada y lo hizo con derrota por 0-1. Luego llegó el empate ante el Racing de Santander y las dos primeras victorias ante Wolves y Aston Villa. Este viernes, en el quinto amistoso de los donostiarras, han caído en el que ha sido uno de los peores encuentros de la pretemporada para los de Matarazzo con el Toulouse como rival.

La Real Sociedad se estrella en Francia ante el Toulouse

El conjunto txuri urdin estuvo poco fino en defensa y, producto de su debilidad, llegó el gol de Vignolo, que no tardaría en equilibrar Carlos Soler con un soberbio tanto de libre directo desde el balcón del área para el empate. Una trenzada jugada del Toulouse en el descuento del primer tiempo, en el que la Real volvió a estar mejorable en defensa, permitió al conjunto francés culminar con un gol de calidad del argentino Santiago Hidalgo y lograr el 2-1. El segundo tiempo estuvo carentes de oportunidades, ambos equipos se dedicaron a pelear el medio campo y estuvo más cerca el gol de los franceses que el de una Real que la tuvo en un remate de Barrenetxea.

Después de esta derrota, a la Real Sociedad le restan aún dos encuentros de pretemporada ante rivales importantes, especialmente el último. Los de Matarazzo e medirán al Colonia alemán el próximo 8 de agosto a partir e las 15:30 horas. Cerrarán la preparación estival ante el Chelsea de Xabi Alonso el 15 a partir de las 15:00 horas. La Real Sociedad se estrenará en Liga en La Cartuja ante el Real Betis el 21 de agosto a las 21:00 horas.

Ficha técnica:

2 - Toulouse: Restes; Tape, Nicolaisen, Koumbassa, Diallo; Cásseres, Donnum, Vossa; Hidalgo, Vignolo y Gboho. Jugaron además Russel Rowe, Francis, Amaaouch, Saka, Niflore, Siaka, Schmidt, Bakhouche, Methalie, Bique y Dardake.

1 - Real Sociedad: Marrero; Rupérez, Pacheco, Zubeldia, Javi López; Carlos Soler, Agirre, Zakharyan; Lebarbier, Ochieng y Carrera. Jugaron también Beitia, Marchal, Aihen, Oskarsson, Fraga, Aramburu, Jon Martín, Aihen, Turrientes, Herrera; Barrenetxea y Sucic.

Goles: 1-0, min. 20: Vignolo 1-1, min. Carlos Soler. 2-1, min. 45+3: Hidalgo.

Incidencias: cuarto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en el estadio Maurice Trélut de la localidad francesa de Tarbes ante 2.000 aficionados.