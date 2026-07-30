La Real Sociedad, al rescate de Julian Brandt: compite con el Leeds por el internacional alemán

El club donostiarra ha irrumpido con fuerza en la carrera por el fichaje del internacional alemán, libre tras finalizar su contrato con el Borussia Dortmund; es uno de los grandes objetivos de Erik Bretos para reforzar el ataque 'txuri-urdin', con el equipo británico como su principal rival en la puja

La Real Sociedad mantiene muy abierta su planificación de cara a la temporada 2026/2027 mientras Pellegrino Matarazzo sigue perfilando el equipo en pretemporada, aunque la dirección deportiva trabaja a toda máquina para intentar elevar el nivel de la plantilla con incorporaciones de peso. En ese contexto ha surgido un nombre de primer nivel: Julian Brandt.

El futbolista alemán, de 30 años, se encuentra sin equipo después de finalizar su contrato con el Borussia Dortmund y ya estudia varias propuestas para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Entre ellas, ha ganado mucho peso la presentada por la Real Sociedad. Según informa TEAMtalk, el club donostiarra se ha convertido en la gran alternativa al Leeds United, el equipo que hasta ahora lideraba la carrera por hacerse con sus servicios.

El jugador también fue ofrecido al Betis hace justamente un mes, tal y como informó ESTADIO Deportivo, aunque el club verdiblanco descartó esta posibilidad al no estar interesado en reforzar a nadie para ese puesto.

Erik Bretos entra en escena

Ahora, con el mercado en su tramo decisivo, la dirección deportiva encabezada por Erik Bretos ha decidido mover ficha con rapidez. Consciente de la oportunidad que representa un futbolista de la experiencia y calidad de Brandt sin necesidad de pagar traspaso, la Real Sociedad ha trasladado al jugador una propuesta contractual que pretende convencerle para aterrizar en San Sebastián.

En Anoeta consideran que la posibilidad de disputar competición europea, un proyecto asentado en la élite del fútbol español y el protagonismo que tendría el internacional alemán pueden marcar la diferencia respecto a otras ofertas. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, las sensaciones son positivas y en el club esperan que el jugador resuelva su futuro en los próximos días.

El Leeds, el gran rival

La competencia, sin embargo, será importante. El Leeds United continúa muy interesado en incorporar al centrocampista ofensivo y mantiene una posición privilegiada después de varias semanas de contactos con el entorno del futbolista. No obstante, la irrupción de la Real Sociedad puede alterar por completo el escenario. El conjunto 'txuri-urdin' confía en que el atractivo de LaLiga y la posibilidad de competir en Europa pesen más que la propuesta del conjunto inglés.

Además del Leeds y la Real Sociedad, otros clubes como Besiktas, Galatasaray, la Roma o el Ajax también han seguido de cerca la situación del alemán, aunque, según las últimas informaciones, todos ellos parten actualmente con menos opciones.

Una oportunidad de mercado

Julian Brandt representa una de las grandes oportunidades que ofrece el mercado de agentes libres. Tras siete temporadas en el Borussia Dortmund, el alemán decidió poner fin a su etapa en el Signal Iduna Park, quedando libre para negociar con cualquier club. Su salida ha despertado el interés de numerosos equipos europeos, conscientes de que se trata de un futbolista contrastado que todavía puede ofrecer varias temporadas al máximo nivel.

En la Real Sociedad consideran que su perfil encaja perfectamente en la idea futbolística de Pellegrino Matarazzo. Brandt puede actuar como mediapunta, interior ofensivo o partiendo desde cualquiera de las bandas, aportando creatividad, último pase y llegada al área, cualidades muy valoradas por la dirección deportiva.

Experiencia internacional y calidad contrastada

Formado en la cantera del Wolfsburgo, Julian Brandt explotó definitivamente en el Bayer Leverkusen antes de dar el salto al Borussia Dortmund en 2019 mediante un traspaso cercano a los 25 millones de euros.

Su trayectoria se ha consolidado destacándose como uno de los futbolistas más talentosos del fútbol alemán. Internacional absoluto en cerca de medio centenar de ocasiones con Alemania, ha disputado competiciones de máximo nivel tanto con su selección como en la Bundesliga y la Liga de Campeones.

Sus cifras también respaldan su rendimiento. A lo largo de su carrera acumula 135 goles y 148 asistencias entre clubes y selección, unos registros que reflejan su enorme influencia en los últimos metros.

Ahora, libre en el mercado, afronta una de las decisiones más importantes de su carrera. La Real Sociedad quiere aprovechar la ocasión para incorporar talento y experiencia sin coste de traspaso, pero antes deberá imponerse al Leeds en una batalla que se presenta como una de las más interesantes de este tramo final del mercado estival.