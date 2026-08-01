De Zerbi da vía libre al Cuti Romero: el argentino ya tiene nuevo equipo tras el Mundial

El central argentino ha tenido ofertas de grandes clubes de Europa, como el Barça y Atlético de Madrid, y el Tottenham ya ha llegado a un acuerdo con un club para su salida, poniendo rumbo a la Serie A

El Mundial 2026 ha sido el escaparate perfecto y hay múltiples jugadores que han destacado en esta competición de selecciones y que se han convertido en fichajes muy perseguidos en este mercado, uno de ellos es el del Cuti Romero. El central de Argentina ha sido clave para el equipo de Scaloni, que ha sido finalista de esta edición. Por ello, varios clubes de Europa han tratado de incorporarle a sus plantillas, aunque ya hay uno que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham.

Los 'spurs' han bajado el rendimiento y al quedar fuera de las competiciones europeas van a perder a varios nombres importantes de su plantilla. Bruno Guimaraes, que también dejó grandes sensaciones en el Mundial con Brasil, va a poner rumbo al Arsenal, y también sufrirán la baja de Cristian 'Cuti' Romero, que ya ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milan.

El Tottenham y el Inter de Milan llegan a un acuerdo por el fichaje del Cuti Romero

Varios clubes de Europa han intentado el traspaso de Cuti Romero, entre ellos equipos de La Liga como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Sin embargo, el futuro del defensa argentino estará en la Serie A, a punto de fichar por el Inter de Milan para la próxima temporada. El argentino quería dejar el Tottenham ya que busca pelear por títulos. Al principio, el club inglés no quería dejarle salir, pero ya asumen que el central abandonará el equipo y ahora buscan sacar un beneficio económico.

El Inter de Milan es el equipo que más ha insistido en su fichaje, y ahora ya llegan a un acuerdo con los 'spurs', además del visto bueno del jugador argentino. Este traspaso aún no es oficial, pero la oferta económica del club italiano ha convencido al Tottenham, a punto de cerrar este traspaso por 34 millones de libras, que equivale a 40 millones de euros.

Roberto de Zerbi, entrenador del Tottenham, da vía libre a la salida de Cristian Romero

La salida del Cuti Romero del Tottenham estaba clara, sólo que ahora ya con un destino prácticamente decidido, rechazando las propuestas del Barça y el Atlético de Madrid. Pero además, el entrenador del club también ha confesado que van a facilitar su salida. "Quiero respetar la voluntad de los jugadores y la de él es irse" confesó De Zerbi en pretemporada, antes de derrotar al Manchester City de Enzo Maresca en este amistosos.

"Romero conmigo fue increíble. De primera. En su comportamiento, su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido" añadió el técnico italiano, destacando el buen hacer del argentino.