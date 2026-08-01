Arbeloa busca un tercer fichaje en el Real Madrid tras llevarse a Gonzalo y César Palacios

El técnico español está pescando en su ex equipo, el Real Madrid, para reforzar al Fulham, que ahora negocia por el fichaje de Thiago Pitarch después de incorporar a Gonzalo y César Palacios, que están a punto de llegar a la Premier

Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Fulham pero no se olvida del Real Madrid. El técnico salmantino estuvo unos meses al frente del banquillo del Santiago Bernabéu, y aunque su proyecto no encajara, sigue apostando por los jugadores que en su día dirigió. Además, antes de subir al primer equipo, fue el encargado de varias categorías inferiores del club blanco, destacando como técnico del Juvenil y del Castilla.

Para su nueva aventura como entrenador, dando el salto a nivel internacional y cogiendo las riendas del Fulham, Arbeloa quiere fichar a sus jugadores de confianza, apuntando a los canteranos del Real Madrid. Ya ha conseguido el fichaje de Gonzalo García, al que Mourinho quería en el primer equipo, y de César Palacios, pero ahora va a por un tercero.

Álvaro Arbeloa quiere fichar a Thiago Pitarch, el tercer canterano del Real Madrid

No hay dos sin tres. Después de conseguir hacerse con Gonzalo, ofreciendo un dineral por el canterano en un traspaso que se ha cerrado por 40 millones, y con César Palacios, que no contaba tanto para el primer equipo, ahora va a por Thiago Pitarch. El joven centrocampista se convirtió en una de las apuestas de Arbeloa como técnico del Real Madrid, apostando por él tanto en Liga como en las grandes citas de Champions. Por ello, también quiere seguir teniéndole a sus órdenes y busca su fichaje por el Fulham.

Una decisión que dependerá principalmente del dinero que ofrezca el club inglés. Mourinho tenía que decidir si iba a contar con Pitarch o no durante la temporada, ya que tiene varias ofertas de clubes de La Liga, pero el jugador ha sufrido una lesión de rodilla y no podrá disputar la pretemporada. Por ello, el Madrid está abierto a venderle al Fulham si Arbeloa le garantiza minutos, mientras que Pitarch también vería con buenos ojos volver a estar a las órdenes del técnico que le ha dado la oportunidad de debutar en Primera.

El Real Madrid se plantea la venta de Thiago Pitarch al Fulham de Arbeloa

Arbeloa ha comenzado las negociaciones con el Real Madrid para tratar de llevarse al tercer jugador del equipo en este mismo mercado, aunque aún no hay un precio sobre la mesa. Thiago Pitarch tiene contrato con el club de Florentino Pérez hasta 2030, pero es cierto que tampoco es indispensable en el equipo, por lo que si la oferta convence, Arbeloa podría completar este tercer fichaje.

El precio de mercado de Pitarch está establecido en 20 millones de euros, a la espera de conocer una primera oferta del Fulham. En caso de finalmente venderle, el Real Madrid aplicaría la fórmula que se ha vuelto habitual con sus canteranos y se conservaría un tanto por ciento de los derechos del jugador además de una opción de recompra.

Gonzalo García y César Palacios, a punto de llegar al Fulham para unirse a Arbeloa

A la espera de descubrir como avanzan las negociaciones por Pitarch, Arbeloa está a punto de recibir a sus dos flamantes fichajes, pescados en el Real Madrid. Gonzalo y César Palacios viajarán a Londres este mismo sábado, como adelanta Matteo Moretto, y se unirán al técnico español desde hoy para comenzar a prepara la pretemporada, a la espera de si Pitarch llega también al equipo.