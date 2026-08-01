El Newcastle asume la salida de Guimaraes: ya elige a su sustituto y prepara 85 millones

El Arsenal llega a un acuerdo por el fichaje de Bruno Guimaraes y el Newcastle ya tiene un sustituto, preparando un dineral para lanzar una oferta al FC Porto

El futuro de Bruno Guimaraes está prácticamente decidido, a la espera de los clubes lo confirmen. El internacional brasileño fue muy destacado en el Mundial 2026 y le surgieron varias ofertas, entre las que ha destacado la del Arsenal. El Newcastle no quería dejarle ir, especialmente ante la marcha de varios jugadores importantes que se les avecina, pero finalmente cedieron a los deseos del jugador y ahora ya le encuentran sustituto.

Guimaraes se unirá al Arsenal para la próxima temporada, ya que los 'gunners' ya han llegado a un acuerdo con el club de las 'urracas' para su traspaso. Sin embargo, una de las condiciones del Newcastle es que no se va a hacer oficial hasta que no fichen a su sustituto para no inflar los precios, y ahora el equipo de Arteta ya tiene al jugador decidido para hacer frente a la marcha del centrocampista.

El Newcastle quiere fichar a Victor Froholdt como el sustituto de Guimaraes

El equipo de St James' Park ya tiene su gran objetivo de mercado. Para cubrir la baja que va a dejar Guimaraes en el centro del campo, el Newcastle escoge a Victor Froholdt, un joven danés que ha destacado en la liga portuguesa. El centrocampista juega con el Porto desde hace una temporada pero ya se ha convertido en un titular indiscutible. El pasado curso anotó 8 goles y repartió 7 asistencias, destacando por su llegada al área desde el centro del campo, su excelente despliegue físico y su inteligencia táctica.

Estas cualidades, además de su juventud, siendo ya internacional con Dinamarca a sus 20 años, han convencido al Newcastle de que es el perfil perfecto para cubrir la baja que dejará la salida de Guimaraes. El mayor problema está en que Froholdt tiene contrato con los 'dragones' hasta 2030, por lo que presentan una jugosa cantidad económica para que los portugueses no puedan rechazar la oferta.

85 millones para fichar a Victor Froholdt

El equipo de las urracas va a hacer un esfuerzo significativo a nivel económico para no notar la ausencia de Guimaraes, capitán del equipo y controlador del juego desde el medio del campo. Por ello, el conjunto blanquinegro prepara 85 millones para convencer al Porto y completar el traspaso de Froholdt. Una cifra que dejará un gran beneficio en el Porto, ya que ficharon al danés por 20 millones y su valor actual de mercado está sobre los 50 millones.

El Arsenal llega a un acuerdo con el Newcastle y cierra el fichaje de Bruno Guimaraes

El club 'gunner', vigente campeón de la Premier League, ya ha conseguido llegar a un acuerdo con el Newcastle, después de semanas de negociación. Bruno Guimaraes llegará al Emirates Stadium este mismo fin de semana, para firmar su contrato con el Arsenal y convertirse en jugador del Arsenal. La operación por el traspaso del brasileño se va a cerrar en 70 millones de libras, que equivalen a 81 millones de euros, más otros 10 millones en variables.