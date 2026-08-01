Thiago Almada, jugador del Atlético de Madrid, tiene clara su prioridad entre River Plate y Flamengo

El argentino, que no ha terminado de adaptarse al club rojiblanco, apunta a hacer las maletas en esta ventana de transferencias. El atacante cuenta con dos propuestas sobre la mesa, Flamengo y River Plate, siendo más de su agrado la de su país natal

Thiago Almada es uno de los futbolistas que puede abandonar la disciplina del Atlético de Madrid en las próximas semanas. El argentino no ha terminado de adaptarse al club rojiblanco y tampoco, por tanto, ha cumplido con las expectativas lo que ha provocado que el Atleti esté abierto a su traspaso. River Plate y Flamengo son los dos clubes que más están apretando por fichar al de Ciudadela que tiene claro cuál es su prioridad: el equipo de su país natal a pesar del factor económico.

Thiago Almada prioriza fichar por River Plate antes que irse a Flamengo

Sin opciones para marcharse al fútbol árabe, al menos siguen sin transcender interés serio, la situación de Thiago Almada en el mercado de fichajes de verano se encamina a su vuelta al fútbol sudamericano en donde ya ha demostrado que puede ser una verdadera estrella. No en vano ha ganado la Copa Libertadores con Botafogo. Son River Plate y Flamengo lo que están en conversaciones para fichar al internacional argentino de 25 años.

Thiago Almada, en estos momentos, le da prioridad a River Plate, ya que el de Ciudadela ve con mejores ojos el volver a su país natal, Argentina, antes que unirse a Flamengo el cual tiene mayor poder económico y puede darle un mayor salario según informa el compañero César Luis Merlo.

Las conversaciones entre el Atlético de Madrid y River Plate por Thiago Almada, de momento, son positivas, pero el club argentino va a tener que hacer un esfuerzo económico bastante fuerte ya que el Atleti se sigue manteniendo firme en sus exigencias económicas: recuperar los 20 millones de euros que invirtió el verano pasado cuando se hizo con el 50 por ciento del pase del atacante.

Así está de momento la situación de Thiago Almada, la cual no se termina de desatascar. El futbolista, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, no ha realizado un buen Mundial 2030 con Argentina lo cual ha impedido que pueda revalorizarse el mercado. Sin duda, esto ha perjudicado al Atlético de Madrid que esperaba una buena oferta por el sudamericano en este mercado de fichajes de verano. A pesar de una temporada de bajo rendimiento, Thiago Almada posee un buen cartel en Brasil y Argentina lo que ha provocado que equipos de la talla de River Plate y Flamengo, habituales en la Copa Libertadores, estén interesados en fichar al futbolista de 25 años.

El Atlético Madrid quiere darle salida a Thiago Almada después de que en la pasada temporada el argentino en 40 partidos y 1.704 minutos que disputó sólo marcó 2 goles y dio 2 asistencias.