El Sevilla inscribe a su primer fichaje en LaLiga y lanza un mensaje de tranquilidad

El meta Vlachodimos es el primero de los seis refuerzos ya registrados, dando por hecho en Nervión que las cinco caras nuevas también estará a disposición de Luis García Plaza para el estreno en LaLiga frente al Rayo Vallecano dentro de once días

El Sevilla FC sigue avanzando en su operación salida. Así, en breve se espera que se haga oficial la cesión de Rafa Mir al Aris de Salónica en su último año de contrato, lo que provocará un ahorro de más de 2,5 millones de euros. Además, también está acordada ya, a expensas del reconocimiento medico, la venta de Juanlu al Bournemouth inglés, que pagará 11 millones más dos en bonus por el de Montequinto. Pero sin necesidad de que ambas operaciones sean oficiales, el club de Nervión ya ha comenzado a registrar en LaLiga a sus refuerzos para la 26/27.

El problema de las inscripciones ha sido algo recurrente en los dos últimos años, apurando en Nervión hasta el final para poder contar con unos fichajes que se perdían de ese modo las primeras jornadas del campeonato. Hace un año incluso hubo que renegociar sus contratos con jugadores como Marcao, Sow o Januzaj. Pero desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán dan por hecho esta vez en que Luis García Plaza podrá contar con todos sus efectivos para el debut en LaLiga, previsto para el sábado 15 de agosto en casa ante el Rayo Vallecano (21:30 horas).

Rubén Vargas, de vuelta e inscrito

Otra cosa es que a partir de esa fecha aún quede tiempo hasta final de mes para rematar una planificación en la que se buscan, al menos, dos delanteros y un pivote, dependiendo la llegada de extremos de lo que ocurra con jugadores como Ejuke o Rubén Vargas. Precisamente el internacional suizo, ya incorporado al grupo tras participar en el Mundial junto a Djibirl Sow, ha sido uno de los últimos en ser dado de alta oficialmente en LaLiga.

No solo Akor Adams y Nianzou han abierto margen salarial

El futbolista de origen dominicano solo pudo ser inscrito la pasada temporada de forma provisional y por ello este pasado lunes fue registrado de nuevo, como sucedió también con Akor Adams antes de su traspaso al Venezia. Gracias a la plusvalía generada con la marcha del nigeriano, el Sevilla FC ha conseguido abrir un importante hueco en su límite de coste de plantilla, a lo que ha contribuido también de forma decisiva la salida al Lille de Tanguy Nianzou, que ha renunciado al 70% de su elevado salario.

Pero no han sido esos dos movimientos los únicos que han provocado ese margen. También hay que tener en cuenta que se han producido más bajas de jugadores que acabaron contrato, como Gudelj, Nyland o Januzaj, con sueldos importantes, así como otros como Alexis Sánchez y el retirado César Azplicueta, además de los cedidos Maupay y Batista Mendy.

Vlachodimos inaugura la lista de fichajes

En total son ya nueve los jugadores que han abandonado la disciplina sevillista (a los que se sumarán en breve Juanlu y Rafa Mir), legando en su lugar seis refuerzos, incluido el regreso a préstamo de Odysseas Vlachodimos. Así, el meta griego es el primero en aparecer en la web oficial de LaLiga desde este martes. Le seguirán luego Juan Iglesias, Jon Guridi, Arouna Sangante, Julio Díaz y Fran González, no necesariamente por ese orden.

Alfon, Pedrosa, el resto de descartes y los canteranos

Además, está el caso de Alfon González, pero con quien García Plaza espera poder empezar a contar de forma parcial tras el 'stage' de Países Bajos después de llegar lesionado a la pretemporada. Tras su cesión en el Villarreal, el extremo debe ser también inscrito de nuevo, al igual que Adrià Pedrosa, que militó el curso pasado en el Elche. Al lateral zurdo, sin embargo, se le busca una salda, mientras se ejercita al margen el grupo junto a Joan Jordán, Fábio Cardoso y Gattoni, que sí aparecen en la relación de 15 futbolistas que el Sevilla FC tiene en estos momentos en la lista de LaLiga, incluido también Ejuke, otro que está siendo empujado a salir. A ellos, ademas, habría que sumar los canteranos Manu Bueno, Oso y Castrín, todos ellos aún con ficha del filial, si bien los dos últimos siguen pendientes de renovar un contrato que acaba en 2027. <<