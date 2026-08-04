Gudelj negocia su desembarco en la Serie A italiana mientras agradece el gesto del Sevilla

Sin equipo, el serbio sigue ejercitándose por su cuenta mientras disfruta de su reciente paternidad, recibiendo un regalo del club de Nervión para su hijo Ilijan. Al mismo tiempo, se apunta que el Udinese le ha presentado una oferta

Tras siete temporadas, Nemanja Gudelj puso fin a su etapa en el Sevilla FC el pasado 30 de junio, fecha en la que expiró su contrato. Albergaba el internacional serbio la esperanza de poder seguir siendo uno de los pesos pesados del conjunto nervioensne, donde estos últimos cursos ejerció como capitán. Pero aunque se apuntó la posibilidad de ofrecerle una renovación a la baja, finalmente no se dio dicha opción y desde el Sánchez-Pizjuán anunciaron su salida como una decisión tomada "de mutuo acuerdo".

Sin despedida formal, por el momento

Otras voces apuntaron que en realidad hubo algún roce entre las partes, más con su entorno que con el jugador, que siempre ha mantenido un discurso muy de club. Aunque se esperaba que, dada su trayectoria, tras 261 partidos con la elástica blanquirroja, se despidiera de manera formal en una rueda de prensa que sigue sin producirse, como hicieron otros ilustres que dijeron adiós con sus éxitos sobre la mesa (en su caso, dos Europa League).

Sea como fuere, desde el Sevilla FC han querido tener un gesto con su ex futbolista tras su reciente paternidad, haciéndole llegar varios regalos y una camiseta con el nombre de su hijo, Ilijan. Un detalle que el propio Gudelj ha mostrado a través de sus redes sociales, respondiendo con un mensaje de agradecimiento que deja patente que la relación sigue siendo excelente pese a todo: "Gracias mi Sevilla".

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Muestras su fortaleza a través de la Biblia

Mientras tanto, el polivalente jugador nacido en Belgrado sigue ejercitándose por su cuenta al mismo tiempo que busca equipo como agente libre, recurriendo ayer mismo a una frase de la Biblia para reflejar su actual situación. "¿Acaso no te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas (Josué 1:9)", expresó en Instagram, junto a varias imágenes suyas entrenando.

Lo que le ofrece el Udinese tras ser tanteado por el Bolonia

Pero puede que el balcánico no tenga que esperar mucho más para disfrutar de un nuevo destino. Después de que su agencia de representación tachase de "completamente falsas" las informaciones que hablaban de un acuerdo cercano con el Cádiz, su siguiente aventura podría estar en la Serie A italiana. En concreto, en el Udinese, desvelando el periodista Marco Conteiro que su fichaje ha sido una petición expresa del técnico austriaco Kosta Runjaic, que lo quiere como central.

El brasileño Juan Jesus, también sin equipo tras abandonar el Nápoles, sería la alternativa al ex sevillista, que también ha sido sondeado por el Bolonia. Pero añade Nicolò Schira que ya existen conversaciones con el conjunto de la ciudad de Udine, que le ha ofrecido un contrato por una temporada y una segunda opcional.

Su relación con Sergio Ramos y la duda de otro futuro distinto

Quizás el futuro de Gudelj, el quinto extranjero con más partidos en la historia del Sevilla FC, habría sido otro de haber llegado a buen puerto la compra de la entidad por parte de Sergio Ramos. Ambos fueron compañeros en la 23/24 y este verano se les pudo ver juntos tas coincidir en un concierto, tras lo que el camero lanzó un llamativo mensaje.

"Con mi querido Gudelj. Todo lo mejor, bro. Siempre en mi equipo", escribió Ramos en sus redes sociales. Y es que, como afirmó el propio jugador serbio, ambos son "grandes amigos", por lo que no dudó en posicionarse de su lado cuando parecía estar a un paso de hacerse con el control del club. "Si tú me preguntas si yo pienso que Sergio es un líder y puede manejar un club y hacer grandes cosas, yo creo que sí. Sergio tiene esa capacidad. Si es un buen paso para él y para el club, yo encantado. Quiero que el Sevilla vuelva a ser el club que ha sido siempre", señaló.