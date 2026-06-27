Gudelj y la duda de su renovación si Sergio Ramos hubiese comprado el Sevilla: "Siempre en mi equipo"

El serbio no ha emitido ningún mensaje de adiós tras anunciarse que no renovará su contrato, algo que en realidad deseaba. Pese a ello, cerrará su etapa en Nervión con todos los honores, mientras el camero deja entrever que con él sí habría continuado

El Sevilla FC se ha despedido ya de varios de los futbolistas que integraban la plantilla del pasado curso, entre ellos su capitán, Nemanja Gudelj. Después de siete temporadas en las filas blaquirrojas, el polivalente futbolista serbio ha dicho adiós a sus 34 años, sin tener claro su futuro. Fue el pasado 16 de junio cuando la entidad de Nervión anunció que no renovará el contrato que oficialmente concluye este próximo martes 30 de junio. Pero desde entonces el balcánico ha guardado silencio.

La negociación que no se dio con Gudelj

En realidad, el mediocentro y central, pues ha sido habitual verlo desempeñarse en ambas posiciones, tenía la esperanza negociar una ampliación para seguir una temporada más en el Sánchez-Pizjuán. Por ello, cuando desde la dirección deportiva encabezada por José Ignacio Navarro se le trasladó la idea de poner fin a su larga etapa como sevillista, surgió algún que otro roce entre las partes, más desde su entorno que por parte del propio jugador, que siempre ha tenido un discurso muy de club.

En un primer momento se valoró la posibilidad de presentarle una oferta a la baja, después de que en los últimos años ya se hubiera rebajado el importante sueldo con el que Monchi lo firmó en aquella revolución que llevó a cabo tras regresar de la Roma. Pero al final no se dio dicha posibilidad y Gudelj hará las maletas como el quinto extranjero con más partidos en la historia sevillista, 261 en total. Solo lo superan otros ilustres como Ivan Rakitic (291), Frederic Kanouté (290), Renato Dirnei (286) e Ignacio Achúcarro (280).

Se despedirá en rueda de prensa tras sus vacaciones

Con dos títulos de la Europa League en su palmarés, su despedida se merece estar a la altura de otros grandes, con ambos trofeos sobre la mesa. Y así se hará. Por ello, el de Belgrado no ha emitido ni siquiera un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la afición, algo que no pudo hacer en el último partido en casa ante el Real Madrid al albergar aún la esperanza de continuar.

En el Sevilla FC están esperando a que acaben sus vacaciones para organizar un acto con el que decirle adiós con todos los honores. Aunque no es del todo cierto aquello que afirmó el nuevo director deportivo durante su presentación, cuando apuntó que la no renovación del serbio se ha producido de "mutuo acuerdo", recalcando que ambas partes han entendido que se trata del "momento idóneo para poner fin a su trayectoria" en Nervión.

El posible resquemor existente, en cualquier caso, no afectará a la excelente relación existente. Sin ser un crack. Gudelj ha dejado huella en el conjunto blanquirrojo y ha sido un fichaje más que rentable tras llegar a coste cero en su día procedente del Guanzhou Evergrande chino. Aunque como capitán y peso pesado en el vestuario, esperaba que desde la entidad se diese un paso al frente para evitar los apuros de estas últimas campañas, después de viralizarse su imagen a las puertas del estadio prometiendo a la afición que no se descendería este último ejercicio.

Se posicionó del lado de Sergio Ramos, que ahora le responde

Ese cambio, inevitablemente, pasa por una venta de la mayoría accionarial del club, en la que se sigue trabajando sin que exista por ahora nada cercano, como sí pareció estarlo el desembarco de Sergio Ramos y sus socios. Por ello, ha llamado la atención en redes sociales no solo que el camero y Gudelj, que fueron compañeros en la 23/24, hayan posando juntos y abrazados tas coincidir en un concierto en el Icónica Sevilla Fest, sino que el ex madridista haya acompañado la fotografía publicada en sus redes sociales con un mensaje llamativo.

"Con mi querido Gudelj. Todo lo mejor, bro. Siempre en mi equipo", escribió Ramos en su historia de Instagram. Y es que, como afirmó el propio jugador balcánico, ambos son "grandes amigos", por lo que no dudó en posicionarse de su lado cuando parecía estar a un paso de hacerse con el control del club. "Si tú me preguntas si yo pienso que Sergio es un líder y puede manejar un club y hacer grandes cosas, yo creo que sí. Sergio tiene esa capacidad. Si es un buen paso para él y para el club, yo encantado. Quiero que el Sevilla vuelva a ser el club que ha sido siempre", señaló. Pero si llega a ser así, ya le tocará verlo desde la distancia.