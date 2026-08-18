Luis García Plaza hace sus deberes en Sevilla en tiempo récord: "Ya conocéis a nuestra gente"

En su premonitorio discurso de arenga a sus jugadores, el madrileño demostró haberse empapado del sentir de la afición del Sánchez-Pizjuán y, tras el triunfo contra el Rayo, ha aprovechado los días de descanso para conocer por fin la ciudad

Luis García Plaza lleva siendo el entrenador del Sevilla FC desde el pasado mes de marzo, pero apenas ha salido de su vestuario. Se sabe a la perfección el camino desde la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios hasta el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ha tenido tiempo para poco más. Mucho trabajo por hacer, muy poco tiempo y aún menos recursos; crisis institucional, económica y social; rumores de venta, incertidumbre, planificación a cuenta gotas... El madrileño ha vivido en un contexto de presión extrema y ahora, después de arrancar LaLiga 26/27 con una reconfortante victoria, ha aprovechado los dos días libres para conocer un poco más la capital de Andalucía en compañía de su familia.

Luis García Plaza, cada día más sevillano

"Conociendo Sevilla", ha titulado el míster nervionense una imagen desde la céntrica Avenida de la Constitución, con la majestuosa Catedral de fondo, que ha compartido en sus perfiles en redes sociales. Aún no ha hecho del todo sus deberes en la ciudad; pero a la afición y a sus futbolistas sí los conoce ya a la perfección, como demostró con sus charlas de arenga del pasado sábado. Antes del inicio del choque ante el Rayo Vallecano y, sobre todo, durante el descanso (con 0-1 en el marcador), Luis García Plaza encontró la manera de motivar a su equipo.

"La gente tiene ganas de veros, tiene ganas de estar con vosotros, pero para eso tenemos que transmitir. Os lo he dicho desde la primera charla", expresaba antes del partido el entrenador nervionense, haciendo mención a los últimos partidos de la 25/26 en los que tres victorias seguidas en el Sánchez-Pizjuán resultaron decisivas para firmar su apuradísima salvación. En su discurso, García Plaza recordó que tan importante es ser profesional como demostrarlo ese afán.

La calma de Luis García Plaza en el descanso del Sevilla FC - Rayo Vallecano

"Si hay un despeje de Kike, Isaac tiene que ir como una moto y tenemos que acompañar todos. Eso es lo que hay que transmitir. Vosotros conocéis a nuestra gente. Si el equipo va, ellos van a estar con nosotros", explicaba el que fuera técnico de Alavés, Mallorca, Getafe o Levante. El partido no empezó bien, ya que un error defensivo de Arouna Sangante fue aprovechado por Álvaro García para hacer el 0-1 en el tempranero minuto 4 y con ese resultado adverso se llegó al descanso. Pese a ello, el técnico confiaba en la remontada.

"El partido va 0-1 como podría ir 0-0 o 1-0. Vamos a seguir trabajando igual. Si hacemos las cosas con cabeza, creyendo en nosotros, no perdemos. Os digo una cosa: le podemos marcar un gol ahora, pero si lo metemos faltando 15 minutos, también lo podemos ganar", expresó el míster, apelando a la calma, en unas imágenes compartidas por los medios del club. En las mismas, también se ve la primera arenga del nuevo capitán, Gabriel Suazo: "Nuestra propia historia comienza hoy. Da igual el pasado, da igual lo que pasó antes... Nuestra historia la escribimos nosotros con sudor y con sangre. Con garra. Esa es nuestra base: desde ahí partimos a jugar".