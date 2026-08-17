Marcao tiene otra llave para la planificación: ofertas y predisposición para fichar un central

El central brasileño, que se recupera de una complicada dolencia en un pie, es menos reacio a cambiar de aires este verano, movimiento que vigilan e incentivan en Nervión, como el adiós de Fábio Cardoso, para extender también en la recta final de la fae de reclutamiento la atención a la zaga

Después de siete fichajes, la atención de José Ignacio Navarro está del centro del campo en adelante, con un número deseable de cuatro incorporaciones más (dos mediocentros, un extremo y otro delantero) que podría crecer en función de las salidas que queden. Así, por ejemplo, si se marcha Lucien Agoumé habría no sólo más fondos para rearmarse, sino una urgencia extrema en la 'sala de máquinas'. Detrás, con las incorporaciones del meta Fran González, el lateral derecho Juan Iglesias, el central Arouna Sangante y el lateral zurdo Julio Díaz, la persiana estaría echada, aunque el Sevilla FC no descarta el retoque del eje de la retaguardia.

Y es que, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Marcao Teixeira es menos reacio este verano a cambiar de aires, consciente de que aquí tendrá pocas oportunidades, puede que ninguna más. Recuperándose de una compleja dolencia en el escafoides del pie izquierdo (de la que fue operado hace casi seis meses ya) y de un edema en el cuádriceps derecho, ha recibido propuestas el central brasileño para continuar su carrera, alguna de su país natal, por lo que las está valorando. Igualmente, Fábio Cardoso conoce la decisión del club nervionense de no contar con él. Ambos han sido inscritos en LaLiga, pero como paso previo para un adiós que se espera inminente.

Traspasos de última hora y plusvalías aparte, con el ahorro y el adelgazamiento salarial que propiciarían el ex del Galatasaray, el portugués y un Adrià Pedrosa en el punto de mira del RCD Mallorca se buscará un complemento por dentro a Arouna Sangante, Andrés Castrín (con el que se negocia una ampliación de contrato) y Kike Salas, teniendo a Juan Iglesias como recambio fiable si hiciese falta, incluso a Iker Muñoz del filial. El director deportivo sevillista tendrían ya varios nombres sobre la mesa, en principio cedidos con opción de compra, con los que habría dialogado a falta de activar una operación sobre la bocina cuando haya hueco físico y monetario.

Raíllo y Duarte, relacionados anteriormente, definen el perfil que se busca

El cordobés Antonio Raíllo, al que le queda un año más de contrato con el RCD Mallorca, y el almeriense Rubén Duarte, en una situación idéntica en los Pumas de la UNAM, han sido relacionados este verano con el Sevilla FC. El primero tiene 34 años y experiencia más que sobrada en la elite (también, curiosamente, predilección familiar por el Real Betis, eterno rival nervionense), mientras que el segundo tiene 30 años y también una trayectoria amplia, con el añadido de que es zurdo, lo que permitiría compensar esa línea mejor junto a Kike Salas, al defenderse mejor Iglesias, Sangante y Castrín en el otro perfil.