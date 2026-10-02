Álex Márquez se cuela en la pelea de Pedro Acosta, Marc Márquez, Bezzecchi y Jorge Martín

El piloto de Gresini da el golpe y cierra la jornada de viernes con el mejor tiempo en los entrenamientos libres. El español de Ducati superó a Pedro Acosta, que sigue en un gran momento de forma, y a Marc Márquez. Jorge Martín, líder del mundial de MotoGP sólo pudo ser octavo

El Gran Premio de Japón de MotoGP comienza muy movido ya que Álex Márquez muestra su candidatura para ganar la carrera y condicionar la lucha por el Mundial en la que están inmersos Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi. El piloto de Gresini, con su Ducati, fue el más rápido este viernes completando el circuito de Motegi. El español demostró que está más que preparado para dar guerra en el trazado nipón ya que rompió el récord de la pista a pesar de ser el primer día de competición.

Álex Márquez dio la sorpresa en la jornada de viernes del Gran Premio de Japón de MotoGP que se celebra en el circuito de Motegi toda vez a lomos de su Ducati, del equipo Gresini, ha batido a todos y cada uno de los candidatos que está peleando por el Mundial. El español marcó un tiempo de 1:42.811.

Justo por detrás de él terminó Pedro Acosta, a menos de una décima. El piloto de KTM sigue demostrando que está en un gran momento de forma después de ganar la primera carrera de su vida en MotoGP en el pasado Gran Premio de Austria. El murciano va a ser un factor X en este final de temporada, ya que aunque está lejos del líder del Mundial, a 72 puntos, se espera que sea muy rápido en todas y cada una de las carreras, propiciando que otros pilotos no ganen tantos puntos.

La lucha por el Mundial entre Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi

En cuanto a la lucha por el Mundial de pilotos de MotoGP, el más rápido de los tres durante la jornada del viernes en el circuito de Motegi ha sido Marc Márquez que ha terminado en la tercera posición a sólo una décima de su hermano, Álex Márquez. El piloto de Ducati ha tenido mejores sensaciones que en el pasado Gran Premio de Austria y está llamado a pelear por la victoria en un trazado que se le da bastante bien.

A 12 puntos del líder Jorge Martín, Marc Márquez no tiene que arriesgar lo más mínimo para estar en la pelea. El español es el máximo favorito ya que sin lesiones o molestias físicas ha demostrado ser más regular que el madrileño con su Aprilia. De hecho, Jorge Martín sólo ha podido acabar en la octava posición, quedándose a 4 décimas de Álex Márquez y a 3 décimas de Marc Márquez.

Justo por detrás del piloto oficial de Ducati ha terminado Marco Bezzecchi, compañero de Jorge Martín en Aprilia y el otro candidato a ganar el Mundial de MotoGP en esta temporada. El italiano se ha mostrado rápido y competitivo y quiere recuperar el nivel de pilotaje del comienzo de campaña que lo convirtió en el gran favorito para hacerse con el entorchado mundial. Sin embargo, el transalpino ha bajado su rendimiento con el paso de las carreras lo que le hace ahora estar a 42 puntos en la clasificación del líder, su compañero de equipo Jorge Martín.