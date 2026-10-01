Marc Márquez, tras el lío de Austria, manda una advertencia a su llegada a Motegi: "El problema era muy visible, de modo que no debería repetirse"

El piloto de Ducati espera que en Japón no se repitan los problemas de Spielberg y asegura llegar confiado en volver a estar delante

Marc Márquez llega a un lugar querido, donde hace un año se proclamó campeón y que esta vez debe afrontar de forma muy diferente. El piloto de Ducati se corono en Motegi a falta de dos meses de competición y lo hizo como todo ese año, arrasando cuando quería y mostrando que su superioridad sobre el resto era absoluta.

En esta ocasión vuelve a Motegi como segundo de un Mundial muy apretado, en el que lidera Jorge Martín y en el que Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, en menor medida, aún tienen opciones de ganar. Tras sufrir mucho en Austria, donde bastante hizo con aguantar la superioridad de Pedro Acosta y de las Aprilia y salvar una quinta posición con sus problemas de frenos, el piloto catalán está obligado a ir al ataque para recuperar el terreno perdido habida cuenta que, luego, llegan circuitos más propicios para sus rivales.

Márquez está entre ilusionado y expectante por regresar al circuito nipón. Por un lado tiene los buenos recuerdos del pasado año. Y, por otro, la incertidumbre que depara su situación actual. De ahí los dos puntos de vista con los que afronta este Gran Premio de Japón de MotoGP.

"El GP de Japón de 2025 representa un recuerdo imborrable que me une de una manera especial al Ducati Lenovo Team", señala en la previa Marc Márquez, quien, por ese lado, no sólo recuerda su primer título con la marca italiana, sino que también admite que Motegi es un circuito en el que, históricamente, se ha sentido cómodo. "Es un circuito que me gusta mucho y el objetivo es hacerlo bien y ser competitivo. (…) Ese recuerdo y el increíble cariño de los aficionados japoneses me dan una motivación extra para afrontar este fin de semana", reconocía el de Cervera.

Marc Márquez llega con confianza a Japón

Marc Márquez, por otro lado y ya fuera de ese recuerdo histórico, se traslada al momento actual. Y ahí, cambia todo. El líder de Ducati está a 12 puntos el liderato de MotoGP y cada vez queda menos para el final. Sabe que debe arriesgar y, a su vez, no cometer errores si no quiere decir adiós a sus posibilidades de renovar el título este año. Por eso, recuerda desde Motegi que su situación es muy diferente a hace un año. "El año pasado, al llegar aquí tenía más de 100 puntos de ventaja, pero el Mundial normal es como el de esta temporada", avisa.

El mayor de los hermanos Márquez es cauto antes de afrontar la carrera y pone por delante a los mismos que le superaron en el circuito de Red Bull Ring. "Parece que Pedro Acosta y las cuatro Aprilia son muy rápidos. Lo más importante es que estamos constantemente delante", analiza Marc, quien sabe con quien se la juega y tiene experiencia para afrontarlo. Esa es su única ventaja. "Tengo buenas vibraciones al llegar a Motegi. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. De aquí en adelante en todos los circuitos hay que salir a atacar", añade.

Su única duda antes de afrontar este GP de Japón 2026 está en los neumáticos traseros. En Austria lastraron a las Ducati y ahora, Michelin repite compuesto. En este sentido, Marc Márquez espera que sus problemas no se repitan ahora que se está jugando el título. "Lo más importante de Austria es que encontraron el problema. Era muy visible, de modo que no debería repetirse", advierte, con mensaje incluido para la marca de neumáticos francesa.