Dani Pedrosa, 40 años: "Estoy seguro que él tenía una diana con mi cara y tiraba los dardos, y yo tenía el saco de boxeo con su cara y daba puñetazos"

El expiloto de MotoGP ha repasado su trayectoria, haciendo especial hincapié en su rivalidad con Jorge Lorenzo con el que tuvo grandes batallas durante su carrera deportiva. Una enemistad que luego se ha convertido en una gran relación después de que se han retirado los dos

Dani Pedrosa, expiloto de MotoGP, ha hecho un amplio repaso en su carrera deportiva en DAZN en donde ha hecho especial hincapié en su gran rivalidad con Jorge Lorenzo y en donde también ha analizado las dificultades que tuvo por su físico en la categoría reina del motociclismo lo cual fue una lastre para proclamarse campeón del mundo de MotoGP.

Dani Pedrosa ha señalado que su gran rival fue Jorge Lorenzo. "Yo estoy seguro que él tenía una diana ahí con mi cara y tiraba los dardos y yo tenía el saco de boxeo en su cara y daba puñetazos", ha bromeado en el programa Decoded de DAZN.

Dani Pedrosa ha desvelado que él entrenaba duro porque no quería que le ganara Jorge Lorenzo. "Era así, real. Yo iba a entrenar, iba pensando en que no me podía ganar, en que yo tenía que estar siempre delante de él. En esa época del 125 cc - 250 cc, también en MotoGP después. Si me ganaba Rossi, bueno, me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no. Ese era el nivel de rivalidad que teníamos. Y había una energía que te hacía moverte hacia la siguiente etapa, es decir, qué necesito hacer para mejorar, porque tiene que quedar detrás", ha desvelado

A pesar de ello, el catalán ha explicado que ahora se lleva bien con Jorge Lorenzo. "Con Jorge fue aquella enemistad de decir 'por aquí no paso'. Todo se transformó después, con todos, en admiración por haberte hecho desarrollar tanto en un punto, por haberte apretado tanto los tornillos y, sobre todo, por ponerte en lo difícil".

También ha hablado sobre su relación con Marc Márquez, Casey Stoner o Valentino Rossi. "Después, con Casey Stoner tuve mucha rivalidad también, pero no tenía esa misma sensación. Con Marc Márquez después también tuve muchísima porque era como Doohan, super bueno. Pero, digamos, yo con Marc Márquez siempre me he llevado muy bien desde que él era pequeño y, como él ha dicho, me ha hecho bailar, nos hemos reído, hemos disfrutado mucho en las cosas que hemos hecho siempre fuera de lo que es el evento de carreras, todos los otros eventos de patrocinadores y demás. Con Rossi, por ejemplo, no he tenido tanta conexión en cuanto a fuera de los circuitos, pero en carrera también me ha ayudado mucho a mejorar".

Dani Pedrosa desvela las dificultades que tuvo en MotoGP por su físico

Por otro lado, Dani Pedrosa, de 40 años, ha explicado las limitaciones que tuvo en MotoGP por su físico. "En MotoGP yo creo que mucha más desventaja. Yo creo que los pilotos que son más grandes, altos, pesados, no se dan cuenta de lo que es pilotar una moto tan grande y con tanta inercia y tan reactiva como una MotoGP. Con tan poca palanca de brazo o tan poca fuerza en comparación. Primero, tienes que entrenar el triple que los demás. Y después, en situaciones de mucho estrés, donde hay varios pilotos, necesitas mucho control, la velocidad es altísima. 300 por hora, el rebufo, las turbulencias y todo, necesitas control para no chocar con los otros pilotos también y no provocar accidentes o caerte tú mismo".

Dani Pedrosa era un piloto pequeño que no llega a los 1'60 metros de altura y de escaso peso lo que le dificultaba para manejar la potencia de las MotoGP. "Ahí necesitas mucho control de la moto y hay muchas veces que tú eres un pasajero, realmente. Cuando has estado lesionado te falta fuerza en un brazo, en una mano, en una muñeca, vas allí y te aguantas. Pero eres un poco pasajero de lo que la moto en ese momento quiera hacer. Y en moto grande sí que es verdad que puedes perder algo de aceleración, pero la fuerza física, el control y, sobre todo, la seguridad que tú tienes de saber que no eres un pasajero es muy diferente a nivel mental también".

Finalmente, Dani Pedrosa ha explicado por qué nunca se fue de Honda. "Siempre corrí para Honda y fue sin duda un privilegio poder estar en todas las categorías con ellos, aprender mucho de ellos y desarrollar motos en conjunto. Estar en el equipo Repsol Honda fue un sueño hecho realidad. Por eso intenté siempre emular a mis ídolos. Doohan, Crivillé, estaban antes que nosotros. Y, después, tuvimos equipos muy buenos con Stoner y, después, con Marc Márquez. Fueron momentos impresionantes de MotoGP y después en KTM ha sido otra época diferente. Ha sido la época de probador".