Pedro Acosta, 22 años: "Tampoco me gusta llorar siempre, porque mi madre no ha criado un llorón"
El piloto de KTM ha reflexionado acerca de su carrera deportiva en una extensa entrevista DAZN, señalando que prefiere no mostrar, de manera pública su frustración porque eso le trajo problemas durante la temporada pasada. El murciano se marchará a Ducati y será compañero de Marc Márquez la siguiente campaña
Pedro Acosta, piloto de KTM, ha concedido una extensa entrevista en donde se ha mostrado feliz por el gran momento de forma que atraviesa, el mejor de su carrera desde que llegó a MotoGP. El murciano, que acaba de ganar el Gran Premio de Austria y que ha sido señalado por Marc Márquez como su gran rival de cara al futuro, ha desvelado que ahora es más maduro y guarda algunos de sus sentimientos para que no tener tantos problemas como en la pasada campaña.
Pedro Acosta ha asegurado en DAZN que ahora mismo se encuentra en un gran momento. "Estoy en mi mejor momento desde que llegamos a MotoGP, es en el que más cerca estamos de los objetivos que nos marcamos a principio de año. Hemos tenido muchos problemas técnicos. Demasiado lejos estamos llegando para lo feo que parecía hace unos meses".
Pedro Acosta también ha reflexionado sobre el accidente que tuvo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en esta temporada. "El problema es que MotoGP ya se ha hecho de una burbuja que el piloto es el héroe de la película y tienes que ser el héroe las 24 horas del día. Sales dos veces. Es un mundo que te obliga a madurar sin pensar estas cosas dos veces. Vas mucho por inercia, pero pensándolo en frío, creo que ha sido el día que menos ganas tenía de subirme a una moto. Es un mundo que te obliga a dejar de ser niño".
El murciano, por ahora, no ha querido hablar de ganar el mundial de MotoGP. "Nunca te imaginas ganar, pero sí me imaginaba estar luchando por él, pero es muy difícil sin ganar carreras. Estamos en el mismo punto en el que empecé. En MotoGP ahora mismo nadie hace magia".
Pedro Acosta y su fichaje por Ducati
Pedro Acosta, que se marcha a Ducati y en donde será compañero de Marc Márquez, no ha querido hablar aún de su paso a la escudería italiana. "Tengo tantos problemas ahora mismo que tampoco puedo pensar mucho en lo que me vendrá. Estoy contento con la decisión que tomé y con cómo se gestionó todo".
Pedro Acosta ha dicho que siente un poco de pena por irse de KTM. "A lo mejor yo también los echo de menos. Los conozco desde que llegué al Mundial, desde que Pedro se hizo profesional. Hasta los mejores matrimonios se separan. Hemos sacado lo máximo del paquete que tenemos, una pena que no hayamos podido culminar ese camino juntos, porque habría sido muy bonito pelear por un Mundial, incluso si lo perdiésemos".
A continuación, ha reflexionado sobre lo que le falta a KTM para ganar un Mundial de MotoGP. "Creo que nos ha faltado un líder. Desde que se fue Fabiano Sterlacchini a Aprilia, nunca hemos tenido un líder sólido; o una cara de decir: esta es la persona que dirige dónde vamos. Se fue Fabiano y la Aprilia, no de la noche a la mañana, pero pegaron un paso muy grande y están al nivel de Ducati".
Pedro Acosta y la frustración de MotoGP
Pedro Acosta ha dicho que no va a quejarse más públicamente cuando las cosas no le salgan. "Tampoco me gusta llorar siempre, porque mi madre no ha criado un llorón, pero, al final, lo único que no dejo que veáis es la frustración, porque eso me trajo muchos problemas el año pasado".
El murciano ha explicado cómo maneja la frustración. "Al final, hay que tomárselo todo un poco a broma, porque si te lo tomas en serio, al final te cabreas y sale el carácter que no hay que enseñar todos lo días. Que no la muestre no significa que no exista. Es como la canción: 18 días y 500 noches. Cada uno sabe los problemas que tiene cuando se va a dormir".