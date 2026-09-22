Marc Márquez, 33 años: "Si me duermo del lado derecho, al día siguiente no sirvo para nada"

El piloto de MotoGP ha dicho que debe tener mucho cuidado a la hora de dormir ya que las lesiones que ha sufrido, por culpa de la caídas, le han dejado secuelas en su cuerpo. El catalán ha dicho que hace entrenamientos para reforzar su hombro derecho el cual se dañó en el circuito de Jerez en el año 2020

Marc Márquez sigue demostrando que es un deportista y un piloto excepcional. No sólo porque sigue luchando por ganar el Mundial de MotoGP temporada tras temporada sino porque lo hace con limitaciones físicas evidentes ya que el español no tiene bien su hombro derecho bien desde el año 2020 cuando se cayó en el circuito de Jerez. El piloto de Ducati, de hecho, debe tener cuidado en su vida cotidiana ya que si duerme en una postura equivocada le puede lastrar de un día para otro lo que le puede perjudicar si tiene que disputar una carrera o un gran premio.

Marc Márquez y sus precauciones a la hora de dormir

Marc Márquez fue protagonista en las últimas semanas porque mostró, a través de las redes sociales, una imagen de su torso en donde se aprecia una clara diferencia muscular entre su brazo derecho, el que tiene tocado de las caídas, y el izquierdo.

El piloto de Ducati explicó recientemente que debe hacer mucho trabajo para mantener el hombro derecho en una buena condición física. "El hecho de que haya tantas lesiones en el cuerpo lo combinas con entreno de cardio, fuerza, recuperación y un entreno complementario que hago para fortalecer sobre todo el hombro derecho... para que no pierda estabilidad", detalló en el canal de Youtube Soy Blak.

Marc Márquez ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde el año 2020 para sanar su hombro derecho. Una articulación que volvió a quedar tocada después de su caída en el Gran Premio de Indonesia del año 2025, que se produjo por un toque con Marco Bezzecchi. Dicha lesión provocó que Marc Márquez se perdiera el final de la temporada pasada y haya estado limitado en el comienzo de la actual en donde tuvo que ausentarse en varias pruebas.

El piloto de Ducati manifestó que en su día a día, en su vida cotidiana, tiene que adaptarse a sus problemas en el hombre derecho. Especialmente curioso es cuando duerme. "Convives con las molestias. Tienes que convivir. Evidentemente, prohibido dormir del lado derecho en la cama, tengo que dormir de izquierda".

Marc Márquez desveló que si duerme sobre el hombro derecho al día siguiente lo nota para mal. "Si me duermo de lado derecho, al día siguiente no sirvo para nada. Eso ya, prohibido. Si alguna noche me muevo y duermo media horita del lado derecho enseguida lo noto".

Marc Márquez señala a Pedro Acosta como su próximo gran rival

En el plano deportivo, Marc Márquez sigue peleando por ganar el Mundial de MotoGP del año 2026 en el cual marcha actualmente en la segunda posición de la clasificación general teniendo sólo una desventaja de 12 puntos con el líder Jorge Martín.

Sin embargo, el catalán ha querido también señalar a Pedro Acosta quien el pasado fin de semana consiguió su primera victoria de MotoGP. El murciano será su compañero de equipo en Ducati la próxima temporada y Marc Márquez dijo que es una gran amenaza de cara al futuro. "Creo que es el piloto que puede batirme".