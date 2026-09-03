El brazo derecho de Marc Márquez asusta en las redes sociales

El de Cervera ha revolucionado a sus seguidores en su cuenta de Instagram tras la última publicación que ha hecho con un variado de fotografías de su vida más privada

Ver para creer. Marc Márquez ha enseñado su lado más íntimo y más doloroso a la vez. Lo ha hecho en sus redes sociales y para todos seguidores, a quien ha impactado una imagen que ya ha comenzado a dar la vuelta al mundo y a ser objeto de todo tipo de comentarios en las mismas.

El de Cervera ha subido una publicación en su perfil de Instagram con varias fotografías de lo que vivió en el Gran Premio de Aragón, en el que firmó su enésimo doblete en MotoGP.

Y viendo una de ellas donde aparece realizando unos estiramientos, parece imposible que esté compitiendo y ganando como si nada. Al ilerdense no le gusta comentar nada públicamente sobre el dolor que sigue sintiendo en su brazo derecho y que le sigue impidiendo rendir como le gustaría hacerlo. Pero al verle sin camiseta no hace falta que lo explique más.

Como si un tiburón le hubiese pegado un bocado en la axila. Así se le puede ver cuando el catalán levanta ambos brazos a la vez. Y es que las sietes operaciones que ha sufrido para tratar de subsanar cada una de las lesiones que ha tenido y que han estado vinculadas a su hombro derecha le han dejado profundas secuelas físicas.

Unas consecuencias que a día de hoy sigue sufriendo como señaló en Motorland, donde ya dijo que "donde no llegaba con el físico tenía que llegar con la mente".

A día de hoy, su brazo derecho no le permite competir en todos los certámenes por igual. Por eso, Marc ha reseteado su mente y ya está tratando de ser más conservado y sólo atacar donde sabe que son circuitos fetiches.

"En Silverstone estaba bastante enfadado, especialmente el domingo. Porque no pude pilotar como siempre. Esperaba llegar después de las vacaciones mejor de lo que lo hice, por el entrenamiento y el gimnasio. Pero cuando me levanté el domingo, ya vi que no podía, y que tenía que ir con calma. Es causa de las siete operaciones que llevo en el brazo", comentó en la previa del certamen aragonés.

Sin ir más lejos, en el último 'Inside' de Ducati se le vio decir que "no tenía control" sobre su brazo derecho, algo que no espera que saliera a la luz porque no le gusta ni dar pena ni que sus rivales conozcan sus debilidades.

Tras la carrera, saboreó su triunfo como si fuera el último: "Celebro estas victorias de manera diferente. Porque cuando son las primeras, las celebras así por eso, porque son las primeras. En medio de tu carrera, hay un momento en que no las disfrutas tanto. Y ahora, siempre pienso en si será la última victoria. Es así. Tenemos que disfrutar estos momentos, vivirlos, porque algún día los echaremos de menos".

Maximo Quiles se rinde ante Márquez

El pasado domingo, tras la carrera de Moto3, Máximo Quiles, representado por Marc Márquez, fue cuestionado por si se veía parecido al catalán por estar compitiendo también con su brazo dañado (tras romperse la clavícula). Y fue rotundo: "No es comparable. Marc no va con un brazo y medio, va con un brazo solo, porque lo tiene destrozado".