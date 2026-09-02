El Racing cuenta otra versión del fichaje de Pablo García tras el acuerdo con el Betis: "No es lo que se ha dicho allí"

El director deportivo cántabro, Chema Aragón, ofrece detalles sobre la operación y el cambio de guion de última hora, a la par que desmiente las cifras que han trascendido

El traspaso a última hora de Pablo García al Racing de Santander, especialmente por el adiós entre lágrimas del canterano, ha provocado una oleada de reacciones y condicionado las sensaciones acerca del trabajo realizado por el club en el recién clausurado mercado estival.

Lo cierto es que ha sido un verano muy movido para el de Alcosa, que tras estar cerca de la Premier para militar en el Hull City, finalmente ha dicho adiós al club de su vida para quedarse en España, más concretamente en el Racing al firmar hasta 2030.

La operación se cerró en la última de la ventana veraniega y trascendió en la capital hispalense que el Racing paga alrededor de cinco millones de euros por el 50% del futbolista, lo que, sin embargo, ponen en entredicho en la entidad cántabra.

El Racing desmiente las cifras del traspaso que han trascendido

De esa forma, desde El Sardinero han ofrecido este miércoles su propia versión de cómo se consumó el fichaje del sevillano y aseguran que el montante de la operación no se ajusta a las cifras que se han publicado.

En este sentido, en la presentación de Iker Luque, Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, ha ofrecido detalles de cómo se fraguó la incorporación de Pablo García, asegurando que en primer lugar estaba previsto que hicieran de club puente por la intromisión del Arsenal.

"Parecía que estaba hecho con el Arsenal y, entonces, entrábamos nosotros también como cedido. Ayer cambian las cosas y lo que parecía ser una cesión se convierte en una operación en propiedad compartida", apuntó Aragón, que quiso dejar claro que los números reales distan de los que han trascendido aquí, si bien opta por guardar el secreto: "No es la cantidad que se ha dicho allí, no voy a decir cifras".

Lo comparan con Raúl González Blanco

Además, Chema Aragón estableció una llamativa comparación a la hora de definir a Pablo García, al que pone a la altura de una leyenda del fútbol español. "A Pablo lo defino desde que lo conozco como Raúl González Blanco. Tiene por encima de todo gol y esa intuición para marcar", explicó el director deportivo del Racing, que indicó que no podían dejar escapar la posibilidad de firmar al extremo: "Cuando nos ha aparecido la oportunidad de hacernos con el futbolista, no hemos tenido ningún tipo de duda".

Pablo García reconoce que "ha sido muy duro"

Alegría que contrasta con la tristeza por abandonar el Betis de Pablo García, que esta mañana, valoró con mayor tranquilidad su salida sin restarle crudeza. "Ya tenemos que ponernos centrados en lo que hay que estar. Ha sido muy duro para todos, pero ya está. Hay que poner la cabeza arriba y a seguir", afirmó ante los medios que esperaban su salida, entre ellos ESTADIO Deportivo, añadiendo que se despidió con normalidad de los gestores béticos. "Normal, nos hemos despedido sin problemas y ya está. Había muchas cosas ahí que no dependían de mí. Ojalá hubiese salido todo como todo el mundo esperaba, pero bueno, ya está".