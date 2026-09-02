El otro fichaje 'in extremis' del Betis que pasó desapercibido: un pivote defensivo como relevo de Gnangoro Bouare

El club verdiblanco también aprovechó las últimas horas del mercado para concretar su tercer refuerzo para el filial, que comenzará a competir este próximo domingo. Se trata del mediocentro Cristo Muñoz, que arriba tras acabar contrato con la Lazio

Como viene siendo costumbre, el Real Betis se mantuvo activo en el mercado de fichajes hasta el último momento. Durante toda la tarde de ayer se trabajó en las salidas de jugadores como Álvaro Fidalgo e Iker Losada, que aún podrían poner rumbo a otras ligas extranjeras, y finalmente fue Pablo García, entre lágrimas en su adiós, el sacrificado para hacerle hueco a Dani Ceballos, que este miércoles ya se ha puesto a las órdenes de Manuel Pellegrini junto a sus nuevos compañeros.

Pero el último día del plazo para firmar a nuevos jugadores también fue aprovechando por la entidad heliopolitana para rematar la planificación del Betis Deportivo, que este próximo domingo, a las 13:00 horas, arrancará su temporada en Segunda RFEF con la visita a Las Palmas Atlético, comenzando desde ya el reto del ascenso a la Categoría de Bronce.

La carta de presentación de Cristo Muñoz

Amén de la promoción de un buen número de juveniles, el filial verdiblanco solo había incorporado a los porteros Alejandro Postigo, traspasado desde la Gimnástica Segoviana, y Álvaro de Pablo, cedido por el Valladolid. Pero sobre la bocina, a pocas horas del cierre del mercado, se hizo oficial la llegada del centrocampista almeriense Cristo Muñoz, de 21 años, que ha firmado con el club verdiblanco por dos temporadas, hasta 2028.

Se trata de "un centrocampista formado en la cantera del FC Barcelona que llegó a debutar con el Barça Atlètic en Primera Federación y las últimas dos campañas ha militado en la SS Lazio", concretamente en su equipo sub 23. Así lo presentó el propio Betis en un comunicado en el que también destacó que "Cristo, quien reforzará la medular del filial bético, ha disputado 61 encuentros en el Campeonato Primavera, sumando cuatro goles y siete asistencias".

Así juega Cristo Muñoz

En sus inicios, en los que pasó por las canteras de UD Almería y UD Pavía, el de Huércal de Almería despuntó como un mediapunta con mucho gol. Pero en La Masia se reconvirtió para jugar más retrasado, sin perder al mismo tiempo capacidad de llegada al área rival. Allí militó durante siete temporadas, coincidiendo y trabando amistad con los ex béticos Gavi y Fermín López. Y tras adquirir una mayor experiencia en Italia, ha decidido dar ahora un nuevo paso y recalar en el equipo nodriza verdiblanco como agente libre.

Mediocentro de corte posicional y carácter defensivo, se trata por tanto del relevo del también almeriense Gnangoro Bouare en el filial. El futbolista de origen africano no aceptó la oferta de renovación del Real Betis (acababa en 2027) y terminó fichando por el Rayo Vallecano, pues no deseaba competir en Segunda RFEF tras destacar en la pretemporada con el primer equipo. Pellegrini le había prometido que alternaría durante el curso, pero eso no le bastó al de Vícar, siendo ahora Cristo Muñoz quien podría llamar a las puertas del 'Ingeniero', que se quedó sin el reclamado pivote para rematar la primera plantilla al no haber suficiente espacio en el límite salarial.

João Gabriel Fersura, cedido a la Cultural Leonesa

De manera paralela, además, el club helipolitano cerró la salida del brasileño João Gabriel Fersura, de 21 años, que jugará cedido esta temporada en la Cultural Leonesa en Primera RFEF, tras descender el pasado curso de Segunda división. El extremo, firmado en 2024 dentro del ya desaparecido programa 'Betis Talent', ya estuvo a préstamo en la 25/26 en la UD Ibiza, en la misma categoría, si bien una importante lesión apenas le permitió disputar cinco encuentros con el conjunto balear.

Rodrigo Marina y N'Goran no se mueven

Quien no se ha movido del filial, finalmente, ha sido el goleador Rodrigo Marina, que semanas atrás llegó a estar muy cerca del Avellino, de la Serie B italiana, por 800.000 euros fijos, 200.000 en bonus y el 30% de una futura venta. El pasado lunes, su agente acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para tratar su futuro, siendo varios más los clubes interesados durante todo el verano (Moreirense y Alverca de Portugal, Pafos chipriota, los filiales de FC Barcelona, Real Madrid y Celta de Vigo, y varios equipos de Segunda división, como Ceuta, Granada y Cádiz). Pero el Real Betis pedía a estas alturas del mercado en torno a dos millones de euros y no llegó ninguna propuesta convincente.

Del mismo modo, también se ha quedado a las órdenes de Dani Fragoso el central Jean Emmanuel N'Goran, que ha tenido propuestas de Segunda división que han sido rechazadas, como las de Albacete y Córdoba, y vio como en las últimas horas pugnaron por hacerse con sus servicios el Rayo Vallecano y el filial del FC Barcelona