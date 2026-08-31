El Betis presume de su propio Lamine en la semana de los derbis

El hispano-senegalés marcó un espectacular golazo en la goleada al eterno rival en el último compromiso de la pretemporada para los pupilos de Capi antes de arrancar este domingo la liga en Tercera RFEF, precisamente, recibiendo en casa al segundo filial sevillista

Su nombre, hoy día, resulta tan llamativo como que un futbolista joven se llamase Ronaldo en los años 90; pero sin encima le da por hacer cosas así en los terrenos de juego y mete un golazo desde su campo en un partido ante el Sevilla FC... entonces ya resulta inevitable centrar la atención en el tocayo que el barcelonista Yamal tiene en el Real Betis. El club verdiblanco disfruta y presume de su propio Lamine en la semana de los derbis en la capital andaluza: con el choque entre los segundos filiales para cerrar sus respectivas pretemporadas y con la antesala de la temporada que arranca con otro encuentros entre los equipos C.

El golazo de Lamine Gueye al Sevilla

El Betis C y el Sevilla C se enfrentarán a partir de las 19:00 horas de este próximo domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en un choque correspondiente a la primera jornada en el Grupo 10 de la Tercera RFEF más hispalense de la historia; pues también estará el Atlético Central. Como antesala, este pasado fin de semana se ha disputado un 'triple derbi' en el Memorial Pepe Flores y los verdiblancos se han llevado el título después de empatar con los albinegros (0-0) y de golear a los blanquirrojos por 4-1 con el mencionado golazo de Lamine y con un doblete de Fara. El otro tanto lo anotó en propia meta un zaguero del Sevilla, que perdió los dos partidos.

Su nombre completo es Mamadou Lamine Gueye, juega como mediocentro y tiene 20 años recién cumplidos. Es de origen senegalés, aunque nació en España, y se ha formado en la cantera del Betis, aunque tras pasar por el Juvenil B y el Juvenil A, en los dos últimos cursos se marchó a préstamo al Calavera CF y al Ourense CF. Con este último equipo jugó 42 partidos la pasada campaña en Primera RFEF y ha regresado con idea de quedarse.

El Betis llega a Tercera RFEF tras cuatro ascensos seguidos

El Betis C, dirigido por Jesús Capitán 'Capi' competirá esta campaña en la quinta categoría del fútbol español después de encadenar cuatro ascensos consecutivos desde su refundación en 2022. El año pasado arrolló en Primera Andaluza Senior y logró subir a Tercera RFEF de manera holgada, con cinco jornadas de antelación. Situado a medio camino entre el Juvenil A que tantos éxitos recientes ha cosechado y el Betis Deportivo, el segundo filial sigue subiendo de manera imparable y ha terminado la pretemporada con muy buenas sensaciones.

El Sevilla C jugará por 18º curso en Tercera RFEF tras una rocambolesca salvación

A priori, los dos principales equipos hispalenses iban a cruzarse, pues el Sevilla C se quedó a un gol de librarse del descenso en una vibrante última jornada; pero finalmente se queda en Tercera RFEF gracias a una carambola. Tras acabar el curso en antepenúltima posición en el grupo 10, los nervionenses quedaron a expensas del cierre de la fase de ascenso para saber si el descenso a División de Honor Senior se haría o no efectivo. Tocaba esperar a que el representante del grupo en la final por el ascenso fuera andaluz -también se clasificó el Ceuta B- y que lograse el billete a Segunda RFEF.

Finalmente, el Xerez DFC doblegó al propio filial ceutí en la pelea por la eliminatoria definitiva y fue emparejado con el Jove Español, al que también consiguió superar en una emocionante tanda de penaltis en feudo valenciano. De esta forma, sólo descienden los dos últimos clasificados -Ayamonte CF y CD Cabecense- y el Sevilla FC no sólo se queda en Tercera RFEF por decimo octavo año consecutivo, sino que empezará la 26/27 con un derbi en casa del Betis en el que intentará quitarse la espina de este pasado fin de semana y cuyo portero estará muy atento a los disparos lejanos del Lamine bético.