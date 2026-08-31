Iker Losada y Pablo García siguen entrenando con el Betis a menos de 48 horas del cierre del mercado

La noticia en la Ciudad Deportiva del Betis es que sigue sin suceder nada a menos de 48 horas de que cierre el mercado de fichajes; con la situación de jugadores como Iker Losada o Pablo García aún por decidir

El mercado de fichajes entra ya en su recta final. Las últimas 48 horas serán claves para ir definiendo los distintos movimientos que conformen la plantilla, sobre todo con oportunidades que suelen surgir en estos instantes. A esto es a lo que se aguarda el Real Betis para afrontar todo lo que le queda por hacer en estas últimas horas, con salidas y entradas prioritarias para conformar la plantilla de Champions League que tanto pretende la afición. Sin embargo, muchos deberes son los que quedan por hacer y el reloj está contando en las oficinas verdiblancas. Y, a esta hora de la mañana, no apunta a haber mucha novedad.

Los nombres, en este sentido, están claros. El apartado de salidas está conformado por Iker Losada, Pablo García, Gonzalo Petit, Deossa... los mismos que llevan siendo ya un culebrón durante todo el verano y que serán los que protagonizarán el mercado en estas últimas horas de mercado. El que apunta a tener algo más de posibilidades, y que pueda dejar algo más de remanente económico en las arcas, es el canterano del Parque Alcosa. Dos son los clubes que más han apostado por él, siendo Hull City y Olympiacos. El equipo inglés, tras haber estado muy cercano el acuerdo con el Betis, no parece que haga el paso de dar lo que pide el Betis actualmente, con ocho millones por un importante porcentaje del jugador. El club griego apunta a no darse, ya que no se ha llegado a presentar nada formal por él, aparte de que no hay acuerdo tampoco con el entorno del futbolista. Se esperan novedades en las últimas horas, aunque ahora mismo no hay avances.

31 de agosto y no hay novedades...

La novedad en la sesión de esta mañana ha sido es que no ha habido noticia alguna. Aitor Ruibal, Gonzalo Petit y Diego Conde han sido las únicas bajas de la sesión del entrenamiento, algo ya habitual en los entrenamientos de las últimas semanas. El uruguayo ha estado en uno de los campos anexos, por lo que sí ha estado en la CD. En cuanto a los que están en la rampa de salida, también siguen estando todos con normalidad. Iker Losada sigue acumulando sesiones a la espera de poder encontrar un destino para él, algo que se espera que se pueda decidir en las próximas horas. También entrenó Pablo García, cuyo futuro está en el aire aunque no registre novedades significativas.

Uno de los jugadores que han estado presentes, y que tanto han dado que hablar en estos últimos días, es Giovani Lo Celso. El argentino sigue con sus compañeros ejercitándose, aunque aún de forma parcial. No se espera que pueda estar contra el Madrid, por lo que habrá que esperar a los siguientes encuentros para ver si podrá estar disponible en los planes de Manuel Pellegrini.

Las horas van pasando, y el mercado ya da sus últimos coletazos. Las oficinas verdiblancas apuntan a ser uno de los puntos calientes con uno de los nombres marcados en rojo, y ese es el de Dani Ceballos.