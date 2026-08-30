El Betis aparca la vía de Fofana y Amrabat cierra su fichaje por el Ajax: "Llevo desde abril hablando con Jordi Cruyff"

Sorprendentes declaraciones del mediocentro marroquí, que ha asegurado que empezó a negociar con el AFC Ajax cuando aún militaba en el Real Betis en calidad de cedido por el Fenerbahçe SK, club con del que se ha desvinculado este pasado sábado. Manu Fajardo tiene tres días para encontrar el pivote defensivo que demanda Manuel Pellegrini

El Real Betis siempre ha mantenido que Sofyan Amrabat era su prioridad para reforzar el puesto de pivote defensivo. Lo han mantenido hasta el final, por privado y de manera pública, como demostró Manuel Pellegrini señalando al marroquí como el fichaje ideal para esa posición. Si bien Manu Fajardo se mostró algo más esquivo desde Mestalla, preguntado por la declaración de intenciones del técnico, en teoría el jugador iba a esperar.

Sin embargo, él mismo ha asegurado este domingo que llevaba desde abril negociando su fichaje con el AFC Ajax de Ámsterdam. Sin duda, unas palabras muy llamativas. El club verdiblanco, sin tiempo para ofenderse, espera una inminente decisión de Youssouf Fofana aunque a priori esa opción ha perdido fuerza. Otro de los que gustan es Soungoutou Magassa, pivote del West Ham United que ha sido vinculado hoy mismo con el Sevilla FC.

Amrabat asegura que empezó a negociar con el Ajax cuando militaba aún en el Betis

Para contextualizar, cabe recordar que Amrabat estuvo media temporada inédito después de lesionarse a finales de noviembre en aquella patada a Isco Alarcón que dejó al malagueño al borde de la retirada forzosa. Luego, el mediocentro africano nacido en la ciudad neerlandesa de Huizen, forzó su recuperación para acudir a la Copa de África. Allí tuvo que aceptar la realidad de que tendría que operarse y luego se pasó el primer mes de su recuperación trabajando en los Países Bajos con el objetivo de recuperarse a tiempo de llegar al Mundial 2026.

Cabe entender, de sus propias palabras, que en ese tiempo aprovechó para negociar con Jordi Cruyff un fichaje como agente libre cuando lograse rescindir su contrato con el Fenerbahçe SK turco. Este acuerdo, para el que ha perdonado gran parte del salario asegurado en los dos años que le quedaban con los turcos, se hizo oficial en la tarde del sábado. Este domingo ha firmado por ese mismo tiempo (hasta el 30 de junio de 2028) con el Ajax y ha posado con su nueva camiseta, en la que lucirá el dorsal '4'.

"Llevo en contacto con Jordi desde abril, así que no me sorprende. ¿Cómo surgió? Bueno, yo había estado entrenando y volví a casa para hacer un poco de ejercicio. Estaba tumbado en la cama cuando recibí un correo electrónico que decía: '¿Todavía tienes este número?'. Lo miré y vi una foto de Jordi (Cruyff). Y le dije: ¿Jordi? con signos de interrogación. Porque hoy en día nunca se sabe, ¿verdad? Así que él me llamó enseguida, tuvimos una conversación muy agradable durante media hora y ahí empezó el contacto", ha explicado el propio Amrabat para los medios del AFC Ajax.

El Betis, atento a la decisión de Youssouf Fofana

Manu Fajardo lleva desde diciembre diciendo que la mayoría de informes recabados por la secretaría técnica eran de mediocentros y laterales izquierdos. A él corresponderá decir si le sorprende más o menos las palabras de Amrabat, pero desde luego le pilla con el suficiente trabajo hecho como para saber reaccionar. Eso sí, sólo quedan tres días de mercado y la necesidad aprieta. El año pasado ya apuró hasta el final y le salió bien, llegando sobre la bocina el fichaje de Antony y la cesión del propio Amrabat.

Entre esas opciones alternativas que maneja Fajardo, cobra relevancia el nombre Youssouf Fofana (de 27 años y con contrato hasta 2028). Según avanza Matteo Moretto, "el pivote del AC Milan tomará hoy una decisión final sobre su futuro con varias opciones sobre la mesa, aunque ni el Real Betis ni la Juventus FC están interesados realmente".

El Galatasaray y otros clubes de la Premier League que sí han presentado ofertas concretas para conseguir una cesión con opción de compra son los destinos más probables a pesar de las informaciones de la prensa italiana que apuntan a la entidad verdiblanca. Los 'rossoneri' pagaron 26 millones de euros en 2024 a un AS Monaco que ya había gastado 15 para hacerse en 2020 con el entonces canterano del Racing Club de Estrasburgo.

Soungoutou Magassa, vinculado con Sevilla FC y Bolonia FC

Otra noticia con la que ha amanecido el domingo es la negociación abierta por el Sevilla FC para intentar conseguir la cesión de Soungoutou Magassa, pivote del West Ham United que ya sonó para el Real Betis a principios de verano y por quien también suspira el Bolonia FC italiano, el RB Leipzig alemán o el LOSC Lille francés -rival verdiblanco en la Fase Liga de la UEFA Champions League-.

Se trata de un futbolista franco-maliense muy físico (1,90 metros de altura) no exento de capacidades técnicas, formado en la cantera del AS Monaco y de sólo 22 años que fue fichado el pasado verano por el conjunto inglés a cambio de 17 millones de euros. Sin embargo, el curso pasado sólo sumó 1.259 minutos repartidos en 26 encuentros entre Premier League y FA Cup, por lo que lleva todo el verano escuchando rumores de una posible salida para no ver detenida su interesante proyección. Tres días le quedan a Fajardo para cerrar alguna venta, fichar a un pivote... y a Dani Ceballos.