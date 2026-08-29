Isco Alarcón hace autocrítica: "﻿Cuando regalas tanto en la élite se te hace prácticamente imposible"

El capitán del conjunto verdiblanco califica de "día negro" lo sucedido en el Ciutat de Valencia y no pone paños calientes ante la clara derrota contra el Levante: "Hemos ido a remolque todo el partido"

Isco Alarcón, capitán del Real Betis, ha tomado la palabra después de la dura derrota cosechada por los verdiblancos en el Ciutat de Valencia ante el Levante por 5-2. El centrocampista ha sido autocrítico por lo mostrado por el equipo que ha cometido numerosos errores y ha estado lejos de su mejor versión: "Cuando regalas tanto en la élite se te hace prácticamente imposible".

El malagueño, en declaraciones a los medios oficiales del Betis, ha reconocido estar "fastidiado" por el partido y no ha puesto paños calientes. "Un día negro donde veníamos de una dinámica buena, no hemos hecho un buen partido y hemos ido a remolque todo el partido. Hemos conseguido empatar dos veces, pero cuando regalas tanto en la élite se te hace prácticamente imposible. Ahora tenemos que pasar páginas y pensar en el partido del viernes contra el Madrid", ha señalado en referencia a las siguientes citas.

En su análisis del encuentro, Isco ha reparado en algunos momentos: "Ha sido un partido muy raro, porque hemos metido el empate, luego nos meten el 2-1, en una jugada muy desafortunada también. Conseguimos empatar justo antes del descanso. Luego empezamos con esa ocasión, clara en la segunda parte y después otra vez un gol a balón parado que anímicamente te mata. A raíz de ahí ya no hemos conseguido meternos otra vez en el partido y se nos ha hecho muy cuesta arriba".

Isco mira al futuro y habla de sus sensaciones personales

Ahora Isco ha puesto su mirada en el futuro, que en los próximos compromisos para el Real Betis le llevará a jugar el viernes que viene contra el Real Madrid y luego contra el Lille en la Champions League. "Hay que pasar página de esto cuanto antes, pensar en lo que viene, ser conscientes de que de hoy en día ningún partido es fácil, mentalizarnos de hacerlo lo mejor posible y tener la máxima ambición posible este año. Hay que afrontar lo que viene con toda la energía positiva", ha argumentado.

Finalmente Isco se ha referido a sus sensaciones personales, después de que este sábado fuera titular y jugara casi una hora. "Ha ido bien, viendo cómo ha ido todo el proceso. Pensaba que no iba a estar tan bien, tan cómodo, prácticamente sin dolor. Poco a poco ahora a ver si voy cogiendo un poco de ritmo de competición y ojalá se pueda ver al mejor Isco esta temporada", ha dicho.

Rodrigo Riquelme y los errores del Betis

Rodrigo Riquelme, por su parte, también ha hablado de la derrota contra el Levante: "Nos hemos puesto dos veces por detrás en el marcador, hemos sabido reponernos que siempre es difícil, por ciertas cosas del fútbol que analizaremos todos juntos y miraremos los errores, pero no nos hemos podido llevar la victoria", ha explicado el jugador que ha continuado: "Ellos han sabido jugarnos. Tenemos que centrarnos en corregir nuestros propios errores y saber que tenemos que dar el cien por cien en cada partido".

Riquelme ha querido mirar al futuro, con el Real Madrid y Lille como próximos rivales: "Semana difícil y bonita. Hay que recuperar y corregir". Finalmente fue preguntado por su gol, segundo en tres partidos: "Es cierto que estoy queriendo llegar, estoy con ganas de darle alegrías a la gente y al equipo. He podido ver portería pero es una pena que no ha servido para nada".