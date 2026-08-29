Levante 5-2 Betis: los errores defensivos salen a relucir en el Ciutat de Valencia

El partido correspondiente a la jornada 3 se saldó con la primera victoria del Levante y la primera derrota del Betis en LALIGA. Brugué fue el gran protagonista con un doblete que permitió a los de Luis Castro romper la igualdad en el segundo tiempo

Betis y Levante llegaban a esta tercera jornada de LALIGA con sensaciones muy distintas y alejados por 5 puntos en la clasificación. El conjunto verdiblanco venía de vencer al Valencia en el partido aplazado de la jornada 1 con el primer gol de Pablo García con el primer equipo y de ganar a la Real Sociedad en casa en su debut liguero. 6 de 6 que habían puesto al equipo de Pellegrini al frente de la tabla, junto a Sevilla, Barça y Real Madrid, hasta la victoria del Alavés ante el Villarreal. El Levante, por su parte, no había conseguido aún su primera victoria tras empatar ante Osasuna y perder de manera contundente ante el Espanyol.

Un comienzo con dominio bético y una ocasión clara en cada área

El partido comenzó con una buena imagen del Betis, muy distinta a la del partido de la pasada temporada en este estadio, queriendo dominar el balón y acercándose a la portería de Ryan con un Fran García muy activo que sigue demostrando la valía de su fichaje. Sin embargo, el primero en dar el susto iba a ser un Levante que intentaba salir a la contra o aprovechar las pérdidas del Betis en su campo con una buena presión. Iván Romero se plantó ante Álvaro Valles y el portero evitó el primero de la tarde con una gran parada. Apenas un minuto después, Parrott también veía truncado su debut goleador en el bando contrario tras anularse su gol a pase de Riquelme por un milimétrico fuera de juego.

Locura de goles y empate al descanso

El partido se fue igualando y el Levante volvió a disponer de otra ocasión de Iván Romero, que superó a un blando Bartra y a Valles y estuvo a punto de abrir la lata. Bartra corrigió su error y evitó sobre la línea ese tanto. Pero poco después iba a llegar el primero de la tarde. Un córner a favor de los granotas fue fantásticamente rematado por Dela, con un marcaje algo flojo de Riquelme, para poner a los de Luis Castro por delante. El Betis iba a reaccionar rápido con un tiro del propio Roro despejado por Ryan y, 10 minutos después del tanto levantinista, Bartra iba a aprovechar una gran lucha de Parrott en el área granota para encontrarse con un balón suelto y empatar el duelo de manera merecida.

Cuando todo apuntaba al descanso, un error grosero entre Bellerín y Bartra provocó que Bardelli robara el balón en zona peligrosa y batiera desde lejos a Valles, que estaba adelantado pues su equipo tenía el balón en su poder y lo perdió inesperadamente. Una jugada que sí recordaba más al Betis de la temporada pasada en el Ciutat. Pero el Betis volvió a reaccionar. Otro córner prácticamente igual que el del gol anulado a Parrott acabó con el gol de Riquelme tras la peinada en el primer palo de Marc Roca. Antes del descanso, Antony pudo incluso culminar la remontada, pero con este resultado se llegaba al descanso finalmente.

Un segundo tiempo con desajustes defensivos béticos

Tras el paso por el túnel de vestuarios, Parrott fue el primero en disponer de una ocasión clarísima tras un buen centro de Marc Roca, pero el irlandés no acertó con su remate de cabeza completamente solo ante el portero del Levante. El conjunto granota respondería con un buen tiro de Olasagasti que sacó Álvaro Valles, pero en el córner provocado en esa jugada nació el tercero del Levante. Brugué remató sin oposición, de nuevo ante la fragilidad de Riquelme, y el despeje de Valles rebotaba en Marc Roca y acababa entrando en la portería verdiblanca.

Cambios en el Betis y la sentencia del Levante

Pellegrini intentó reaccionar y movió el banquillo con las salidas de Cucho Hernández y Fornals por los cansados Isco y Parrott y poco después Pablo García y Deossa por Riquelme y Marc Roca. Pero no sólo no encontró el empate si no que el Levante encontró el cuarto en otra jugada muy cuestionable defensivamente de los verdiblancos, que no tuvieron su mejor día por decirlo de una manera suave.

El conjunto verdiblanco acabó con Abde, Antony, Pablo García y Cucho Hernández en ataque, pero ni así pudo acortar distancias siquiera en el marcador. Todo lo contrario, de hecho. Olasagasti batió en el descuento a Valles para poner el quinto de los granotas y cerrar la goleada. El Levante consigue su primera victoria de la temporada merced a sus primeros goles y el Betis encajó también sus primeros goles en la tercera jornada y sella con ellos su primera derrota de la presente temporada.

Ficha técnica

Levante UD: Ryan; N. Pérez (Toljan 46'), Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Bardeli (Sotelo 65'), Olasagasti; Brugué (Paco Cortés 84'), Thiago Fernández (Víctor García 72') e Iván Romero (Etta-Eyong 72')

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal (Abde 75'), Marc Roca (Deossa 67'); Antony, Isco (Fornals 57'), Riquelme (Pablo García 67'); y Troy Parrot (Cucho Hernández 57')

Árbitro: El colegiado Ricardo de Burgos (colegio vasco) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Juan Luis Pulido, del colegio canario, en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Pablo García (69') y Toljan (86')

Goles: 1-0 Dela (24'); 1-1 Bartra (34'); 2-1 Bardelli (45+1'); 2-2 Riquelme (45+4); 3-2 Brugué (56'); 4-2 Brugué (70'); 5-2 Olasagasti (90+5)