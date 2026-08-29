El Levante pone a Etta Eyong en el mercado: Valencia y la Premier League, interesados

El club granota necesita liberar una ficha de forma urgente antes del cierre del mercado y está ofreciendo al delantero camerunés a clubes de la Premier League y LaLiga

El Levante afronta las últimas horas del mercado con una prioridad por encima de cualquier otra: hacer sitio en su plantilla y en su margen de Fair Play Financiero. En ese escenario, Etta Eyong ha pasado de ser una de las grandes apuestas del proyecto granota a convertirse en uno de los nombres que el club está dispuesto a escuchar por una salida.

Según desvela el periodista Álex Domínguez, el Levante está ofreciendo al delantero camerunés a diferentes equipos de la Premier League y de LaLiga, entre ellos el Valencia CF. La operación no está cerrada ni significa que el jugador vaya a abandonar Orriols, pero sí confirma que su situación ha cambiado radicalmente en el tramo decisivo del mercado.

Etta Eyong pasa de apuesta del Levante a solución de mercado

La situación de Eyong se explica en buena medida por las necesidades económicas y deportivas del Levante. El conjunto granota continúa condicionado por su límite de coste de plantilla y necesita liberar espacio para poder acometer nuevas operaciones antes del cierre del mercado. Entre los jugadores señalados para salir, el camerunés y Carlos Álvarez encabezan la lista.

No es una decisión aislada. El Levante también trabaja en salidas mediante cesión y ha tenido que hacer caja durante el verano con operaciones como las de Carlos Espí y Kervin Arriaga. La dirección deportiva sabe que cualquier llegada adicional depende de generar margen, de ahí que Eyong se haya convertido en un activo especialmente interesante para resolver el problema.

El Valencia entra en escena por Etta Eyong

Entre los clubes a los que el Levante estaría ofreciendo al futbolista aparece el Valencia. El posible movimiento tendría un componente especialmente llamativo por la rivalidad entre los equipos valencianos, aunque por ahora se trata de un interés dentro de un escenario de mercado.

Con solo 22 años, el delantero camerunés se encuentra en un punto muerto de su carrera ya. En las tres primeras jornadas de esta temporada ha participado como suplente en dos encuentros, con 62 minutos disputados, siendo suplente de Iván Romero. No participó en la derrota ante el Espanyol, con algunos minutos en el empate ante Osasuna y la goleada ante el Real Betis.

Aun así, la pasada campaña participó en 31 encuentros, 15 de ellos como titular, donde anotó seis goles y dio dos asistencias, teniendo un inicio prometedor entre Villarreal y Levante. Con la llegada de la Copa África y una posterior lesión, el delantero peridó su hueco en el once y no ha vuelto a convencer a Luis Castro.

La Premier también pregunta por Etta Eyong y el Levante escucha ofertas

El interés inglés tampoco sería nuevo. Etta Eyong ya estuvo en el radar del Ipswich Town durante el pasado mercado, cuando el conjunto entonces recién ascendido a la Premier llegó a sondear sus condiciones. En aquel momento, el contrato del camerunés contemplaba una cláusula de 30 millones de euros, que ascendía hasta los 40 millones para clubes de la Premier League.

Ahora el contexto es diferente. El Levante necesita liberar ficha y el mercado entra sus últimos días, por lo que la estrategia pasa por presentar al jugador a posibles compradores y esperar que aparezca una operación que satisfaga las necesidades económicas del club. El Sunderland también ha mostrado interés en estas últimas horas y estaría estudiando una fórmula para rebajar el coste de la operación respecto a su cláusula.

Etta Eyong llegó al Levante como una de sus grandes apuestas

La posible salida resulta especialmente significativa porque Eyong llegó a Orriols con la consideración de ser una pieza importante del futuro granota. El Levante alcanzó el acuerdo con el Villarreal para su traspaso y lo vinculó durante cuatro temporadas, después de que el atacante hubiera destacado especialmente con el filial amarillo.

Su evolución había despertado incluso propuestas importantes. Durante la pasada temporada, el CSKA de Moscú llegó a plantear una oferta superior a los 25 millones de euros, aunque la operación no llegó a materializarse. Antes de eso, Eyong había firmado un comienzo de curso espectacular, con cinco goles y tres asistencias en sus primeros ocho partidos, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Levante.

Luís Castro ya ha elegido a Yanis Musuayi como alternativa

El problema para Eyong es que su peso deportivo también ha disminuido. La irrupción de Carlos Espí primero y la llegada de Yanis Musuayi después han modificado la jerarquía ofensiva del Levante, hasta el punto de que el camerunés ha perdido protagonismo en los planes de Luís Castro.

Con la salida del español al Real Madrid, el técnico portugués contaría con el belga como revulsivo, reemplazando la figura del camerunés en el proyecto. Ese escenario ayuda a entender por qué una salida que hace unos meses habría parecido difícil de imaginar ahora puede convertirse en una alternativa real. El Levante no solo necesita dinero: necesita liberar espacio y encontrar una configuración de plantilla que permita inscribir y acometer las operaciones pendientes.

El Levante necesita resolver el caso Etta Eyong

La operación de Eyong se encuentra, por tanto, en un punto de máxima tensión. El Levante está moviendo al futbolista entre posibles compradores mientras estudia qué fórmula puede proporcionarle el mayor beneficio deportivo y económico. El Valencia aparece entre los destinos principales, mientras que el interés de clubes ingleses añade competencia a la carrera.

El club granota sigue teniendo otros frentes abiertos y la llegada de Axel Tape, cedido por el Bayer Leverkusen, es una muestra de que la dirección deportiva continúa trabajando en ambos sentidos.

Etta Eyong, por tanto, ya no es intocable en Orriols. El Levante necesita liberar ficha, está llamando a distintas puertas y el conjunto ché aparece en el horizonte como uno de los posibles destinos de un delantero que hace menos de un año era considerado uno de los grandes activos del club.