Tadej Pogacar se retira y pone La Vuelta 2026 patas arriba

El ciclista esloveno sufre la primera retirada de su carrera en una prueba por etapas tras hacer el afilador con otro ciclista e irse al suelo

Los que deban la Vuelta a España por finalizada tendrán que dar marcha atrás. El hasta ahora intratable líder, Tadej Pogacar, ha puesto punto final a su participación en la ronda española durante la octava etapa después de sufrir una aparatosa caída cuando restaban 32 kilómetros para alcanzar la línea de meta; y, pese a intentar reincorporarse, terminó viéndose obligado a abandonar.

El ciclista esloveno del UAE Team Emirates fue atendido inicialmente por los médicos de la carrera. Los primeros indicios apuntaban a una lesión en la clavícula izquierda y el propio Pogacar, con el hombro visiblemente ensangrentado, terminó haciendo un gesto que confirmaba su decisión de retirarse.

El abandono supone un hecho inédito en la trayectoria profesional del corredor. En diez temporadas como ciclista de categoría UCI y después de haber disputado nueve grandes vueltas, Pogacar nunca había tenido que abandonar una carrera por etapas.

La caída de Pogacar se produjo en una acción inesperada dentro del grupo, cuando apenas parecía estar ocurriendo nada fuera de lo habitual. En un momento de contacto entre corredores, su rueda delantera alcanzó la trasera de la bicicleta que tenía justo delante, lo que se conoce comunmente como ‘afilador’, que hizo que el esloveno perdiera el equilibrio de forma repentina y terminara yéndose al suelo.

Pogacar intentó volver a subirse a la bici

Pogacar intentó volver a montar en bicicleta después de ser atendido, pero el estado de su hombro izquierdo evidenció que continuar en carrera no era una opción viable.

Finalmente, el doble campeón del mundo abandonó la competición y fue trasladado en ambulancia a un hospital de Valencia para someterse a nuevas pruebas y determinar el alcance exacto de sus lesiones.

El parte médico señala que el número uno del mundo sufre un traumatismo craneoencefálico y una fractura-luxación clavicular tras su dura caída. En principio, presenta una importante limitación funcional en el brazo izquierdo y, por las características de la lesión, podría necesitar tratamiento quirúrgico. A falta de 22 días para el Mundial, donde defiende el maillot arcoíris, su presencia está en duda.

Un palo para la Vuelta, que se abre para sus rivales

La caída supone además un duro golpe para la Vuelta, donde el esloveno partía como principal candidato al triunfo final. El corredor llegaba a esta edición, la número 81, después de haber conquistado tres etapas y con una importante ventaja en la clasificación general.

Antes de la caída, Pogacar aventajaba en 3 minutos y 50 segundos a Enric Mas y en 4 minutos y 50 segundos a Primoz Roglic, por lo que se encontraba en una posición privilegiada para luchar por un hito histórico: convertirse en uno de los ocho ciclistas capaces de conquistar las tres grandes vueltas por etapas. El accidente, por ahora, ha truncado sus aspiraciones.