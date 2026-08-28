Enric Mas y Pogacar sonríen en un día de homenajes a un rey fallecido

El noruego Andreas Luknessund gana en Valdelinares, en la séptima etapa de la Vuelta 2026, y le dedica el triunfo Harald V, rey de Noruega fallecido este viernes

El día en el que fallecía el reý de Noruega, Harald V, sus compatriotas le dieron un homenaje en la séptima etapa de la Vuelta a España 2026. En una jornada en la que los favoritos dejaron hacer por delante, Andreas Luknessund dejó atrás a sus compañeros en la última subida y se coronó en Valdelinares con medio minuto de ventaja sobre su paisano Tobias Johannessen y 42 segundos sobre un Van Aert que sigue quedándose sin el premio gordo pese a su actividad.

El ciclista del Visma fue el auténtico protagonista de la etapa. Él lideró la escapada, en la que también estuvieron Johannessen y Leknessund (Uno-X), Lutsenko (NSN) y Dunbar (Pinarello). Él fue el más activo en cada uno de los puertos y el que más hizo porque el primer grupo perseguidor no los cogiera. Se veía ganador en Valdelinares, pero, para ello, deberían llegar juntos.

A siete kilómetros del final, Luknessund atacó y nadie pudo seguirlo. Van Aert, incluso, perdió la segunda posición, aunque si no ganaba, esa también le servía de poco más allá de una posible lucha por el maillot verde.

“Es muy difícil explicarlo. No esperaba que fuera tan emotivo, pero hay muchísimos sentimientos en juego. He luchado mucho y significa mucho", asegura el ganador de la etapa, quien reconocía que había sido un “día especial, desde la salida con Wout".

Pogacar se reafirma en el liderato

Por detrás, Pogacar dejó hacer. Y su equipo le secundó. Parecía que quería conceder a los demás algún triunfo parcial. Y así fue, aunque luego se encargó de demostrarle a los que pelean por él por otras cosas que no son victorias de etapa que a ellos no les va a dar concesiones.

El ciclista esloveno atacó a tres kilómetros del final y le sacó tiempo a todos. Felix Gall fue el que más cerca estuvo, a seis segundos. Dieciseis fueron los que cedió Enric Mas, que si bien no pudo hacer la exhibición del día anterior, cedió poco con Gall y le metió segundos al resto.

En una lucha por la segunda plaza que sabe a liderato, Enric Mas se reafirmó. El líder del Movistar Team arrebató otros 13 segundos a Primoz Roglic -al que ahora aventaja en un minuto-, a Kuss y Onley. Carapaz, hundido, llegó a más de un minuto del balear y baja a la séptima plaza en la general. Mas está ya a casi cuatro minutos del líder, pero la pelea con Pogacar es un caso perdido y prefiere mirar atrás.

El propio Pogacar reconoció que, antes del inicio de etapa, ya habían decidido no ir a fondo y dejar que se la jugaran por delante. "Teníamos el plan de dejar ir la fuga, pero se tardó casi dos horas en que se formara, así que al final tuvimos que tirar menos de media etapa", reconocía.

Clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

1. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) 03:49:47

2. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 34

3. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) + 47

4. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 58

5. Rodríguez, Juan (EF Education-EasyPost) + 01:13

6. Sosa, Ivan (Equipo Kern Pharma) + 01:16

7. Lutsenko, Alexey (NSN Cycling Team) + 01:44

8. Dunbar, Edward (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 01:51

9. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 01:53

10. García Pierna, Raúl (Movistar Team) + 02:14

11. Paret-Peintre, Valentin (Soudal Quick-Step) + 02:43

12. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 02:55

13. Warbasse, Lawrence (Tudor Pro Cycling Team) + 02:55

14. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 02:57

15. Samitier, Sergio (Cofidis) + 03:01