Pellegrini y la dura derrota en el Ciutat de Valencia: "Defensivamente fuimos un desastre"

El Ingeniero ha analizado la clara derrota de los verdiblancos ante el Levante en el Ciutat de Valencia contra el Valencia y señala a las concesiones como claves

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha sido claro a la hora de analizar la dura derrota cosechada por su equipo en el Ciutat de Valencia ante el Levante. "La derrota se explica fácilmente porque defensivamente fuimos desastre defendiendo. Hoy día creo que no se tuvo ni la concentración ni la intensidad para poder ganar este partido", ha señalado el chileno sobre lo sucedido.

El Ingeniero, en declaraciones a DAZN, ha ahondado en el partido y su visión de lo sucedido: "En un primer tiempo bastante parejo, llegaron ellos, llegamos nosotros a portería, terminamos dos a dos también con errores de los goles de ellos de nuestra defensa. Comenzamos el segundo tiempo, que tuvimos nosotros el 2-2 en el área chica de Troy Parrott, y nos hicieron tres goles. Podían haber hecho dos o tres más y nosotros prácticamente no llegamos a portería".

Pellegrini defiende las rotaciones y niega que influyeran en el marcador

Al hilo de los problemas defensivos del Betis, Pellegrini fue cuestionado acerca de si las rotaciones influyeron en el rendimiento defensivo del Betis ante el Levante. "No creo que afectaran los cambios en defensa porque es la misma que dejó la portería a cero contra la Real. Los rendimientos individuales son siempre importantes, no ha sido un problema de nombres", ha contestado el chileno que ha seguido: "Una mala tarde provoca los problemas defensivos que vimos. Tenemos que jugar ocho partidos en 27 días y es lógico mantener una rutina".

Pellegrini ha insistido en esa idea acerca de las rotaciones y que no tuvieron que ver en lo sucedido. "Hicimos bastantes rotaciones para que el equipo físicamente respondiera. Fue un problema de rendimiento individuales. No se pueden tener esos errores en el balón parado", ha explicado el entrenador del Real Betis.

Tampoco quiso el Ingeniero que se utilizara el calor como un elemento que haya sido decisivo para el pobre partido del Betis contra el Levante: "Es para los dos equipos. Fue una desconcentración defensiva, sobre todo a balón parado. Sería muy fácil echarle la culpa al calor. No podemos centrarnos en que, por el calor, cometimos esos errores".

Pellegrini y si encuentra alguna lectura positiva

Además, Pellegrini fue preguntado por si sacaba alguna lectura positiva con algunos de los futbolistas que ha recuperado. "Más que nombres propios, me quedo la parte positiva que en el primer tiempo pudimos remontar dos veces yendo con el marcador en contra. Tuvimos la capacidad ofensiva de poder descontar y quedar el primer tiempo a dos. Creo que eso fue positivo, pero la verdad que si el primer tiempo había sido malo defensivamente, el segundo mucho peor", ha indicado el chileno.

Después de vencer en los dos primeros partidos, ante la Real Sociedad (1-0) y Valencia (0-1), los verdiblancos han caído con contundencia en el tercer encuentro contra el Levante. Ahora los de Manuel Pellegrini tendrán su siguiente cita el próximo viernes 4 de septiembre cuando reciban al Real Madrid en La Cartuja (21.00 horas). Será la antesala del debut en Champions League.