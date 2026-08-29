Movimientos para la venta de Natan: "Barcelona y Manchester City están seriamente interesados"

El agente del central brasileño, André Cury, ha reconocido de forma clara los contactos mantenidos tanto con el conjunto azulgrana como con el club inglés y ha dejado en manos de la entidad verdiblanca la "decisión final", aunque de momento no ha llegado una oferta formal

El final del mercado en el Real Betis puede deparar todavía una gran sorpresa. Desde La Cartuja insisten en que por el momento no hay espacio salarial suficiente para acometer los dos fichajes pretendidos para el centro del campo (Sofyan Ambarabt y Dani Ceballos), apuntándose que la llave para ello está en las salidas. Pero la posible venta de Pablo García, por el que puja ahora el Olympiacos, no resolvería por sí sola la situación, mientras que en el caso de Nelson Deossa sigue sin aparecer el equipo que venga de verdad por el colombiano y ponga sobre la mesa exigido por el club verdiblanco.

El interés del Barça viene de lejos y el Manchester City se mete en la pelea

La solución, sin embargo, podría tener a Natan de Souza como protagonista. De hecho, su traspaso ya se barajó a comienzos de verano para cuadrar las cuentas del pasado ejercicio y no ver afectado el LCPD, algo que no fue posible, siendo ahora cuando comienzan a acelerarse los movimientos en torno a su futuro. Así lo ha asegurado de forma explícita su representante, André Cury, que ya reconoció los contactos con el FC Barcelona, tras reunirse con su director deportivo, Deco, a principios de junio, y ahora ha hecho lo propio con el Manchester City, el último interesado en salir a la palestra.

"Los responsables del Manchester City se han puesto en contacto conmigo para fichar a Natan, pero hasta el momento no han presentado ninguna oferta oficial. Ahora le corresponde a la directiva del Real Betis discutir el asunto en caso de que llegue una propuesta. Hasta ahora he recibido contactos tanto del Barcelona como del Manchester City, y ambos están seriamente interesados en fichar al jugador. Estamos a la espera de un movimiento oficial", confirmó el apoderado del zaguero brasileño en declaraciones a EREM NEWS.

A gusto en el conjunto bético, el de Itapecerica de Serra no forzará para salir y solo ha puesto como condición que su posible nuevo destino juegue la Champions y suponga un salto tanto económico como deportivo. Pero no cabe duda de que tanto la opción de recalar en el Camp Nou como la de ponerse a las órdenes de Enzo Maresca en el conjunto inglés resultan atractivas, dejando el asunto en manos de la entidad presidida por Ángel Haro.

La cantidad que pide el Betis por Natan, que "no tiene una preferencia"

"Natan no tiene una preferencia concreta por fichar por uno u otro club. Dejaremos que la directiva del Real Betis tome la decisión final", añadió al respecto André Cury, que dejó entrever con sus palabras que la posible venta del central es una posibilidad muy real. Eso sí, aún debe llegar la propuesta formal, exigiendo en La Cartuja entre 35 y 40 millones de euros por un jugador que fue adquirido el pasado verano al Nápoles por 9 (más el millón que se pagó un año antes por su cesión).

Una larga lista de pretendientes

Ya el pasado verano, la entidad verdiblanca recibió llamadas de la Lazio o el Leeds United por Natan, así como de otros dos clubes que no trascendieron, e incluso se llegó a rechazar una oferta de 27 millones de euros. Tras ello han seguido produciéndose acercamientos, pero ninguno ha alcanzado hasta ahora el tope mínimo marcado por el Real Betis, que en un principio exigía 45 millones.

Este mismo verano, por su parte, ya se habían postulado en la Premier League el Brentford y de nuevo el Leeds United, dos opciones no tan seductoras para el defensor en el aspecto deportivo. También el Newcastle lo ha vigilado, al igual que a Abde y Cucho Hernández. Además, en Italia se le vinculó con la Juventus y la Roma, que pensaba igualmente en el bético para su proyecto de Champions, sin que fuese a más dicho interés. Pero ahora sí parecen ir de verdad a por él dos 'gigantes', dibujando un nuevo escenario que podría dejar una jugosa plusvalía para rematar la planificación, aunque obviamente habría que buscar a su vez a otro central de garantías a falta de cuatro días para el cierre del mercado.