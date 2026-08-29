Amrabat da el paso definitivo: el Fenerbahçe anuncia su rescisión y ahora el Betis tiene vía libre... para pelear con el Ajax

El pivote marroquí se ha liberado de los dos años de contrato que le quedaban y esperará a que el Betis cuadre sus cuentas como agente libre, el mismo caso en el que se mantiene un Dani Ceballos que transmite confianza de cara a su ansiado regreso a casa. El Ajax, como ya sucedió con el utrerano, aparece en el camino como obstáculo para Manu Fajardo

El Real Betis ha llegado a las 72 últimas horas del mercado estival de fichajes con el camino totalmente despejado para hacerse con las dos prioridades que Manu Fajardo se ha visto obligado a ir retrasando en el tiempo: Sofyan Amrabat y Dani Ceballos. El mediocentro utrerano se desvinculó del Real Madrid a finales de junio y lleva todo el verano esperando como agente libre; condición que desde la tarde de este mismo sábado ostenta también el pivote defensivo marroquí, en un paso que parecía ser definitivo para acercarse de vuelta al club verdiblanco hasta el AFC Ajax ha irrumpido en la escena.

Eso a priori resta prisas, ya que podrían firmar más allá del 2 de septiembre si el club deja fichas libres; pero no quiere decir que vaya a ser fácil cuadrarlo todo a pesar de ahorrarse tener que pagar cifras por traspaso. Además, al acecho anda el Ajax, que según adelanta ABC está trabajando de manera decidida en convencer a Amrabat para que regrese a la Eredivisie y a los Países Bajos, su país de nacimiento. El cuadro neerlandés, dirigido por Míchel Sánchez, ya se mostró muy interesado en hacerse con Ceballos y Fabrizio Romano incluso habla de "acuerdo verbal" con el africano. Más emoción para el cierre del mercado.

Amrabat rescinde sus dos años de contrato y perdona un 'pastón'

Como si estuviese esperando al final del Levante - Betis, justo a las 19:01 horas, el Fenerbahçe SK se ha despedido públicamente del futbolista de 30 años y tres veces mundialista con Marruecos. "El contrato de Sofyan Amrabat, quien se incorporó a nuestro equipo en la temporada 2024/2025, ha sido rescindido de mutuo acuerdo", ha explicado sobre una extraña etapa en un club en el que ni siquiera llegó a jugar, pues pocos días después de aterrizar fue cedido a los heliopolitanos.

"Le deseamos a Sofyan Amrabat éxitos en la siguiente etapa de su carrera", ha explicado el club estambulita en un comunicado difundido a través de sus diferentes perfiles en redes sociales que ha causado una rapidísima expectación entre la afición del conjunto heliopolitano. Para conseguir liberarse, el jugador ha renunciado a una gran parte del sueldo que tenía asegurado con los dos años más de contrato que tenía firmados -hasta el 30 de junio de 2028-.

De sobra es conocido que Pellegrini ha señalado a Amrabat como el mediocentro defensivo que quería para armar su primer proyecto de UEFA Champions League y reforzar una posición en la que cuenta sólo con la ayuda de Marc Roca y Facundo Bernal, quienes pueden actuar como pivotes aunque no es su rol ideal. El propio técnico chileno admitió esta preferencia en rueda de prensa y el director deportivo, Manu Fajardo, lo reconoció el pasado martes desde el césped de Mestalla, en la previa del Valencia - Betis. Sin embargo, en estos momentos el Ajax ha tomado la delantera con determinación.

Manu Fajardo, a por el combo Amrabat - Ceballos... sólo si hay alguna venta

Esta afirmación incluso desató el debate que apuntaba a que el norteafricano estaba incluso por delante de Dani Ceballos y que, si sólo se pudiese ir a por uno de los dos, el exmadridista sería el sacrificado. Como viene contando ESTADIO Deportivo, la intención del Betis siempre ha sido la de trabajar hasta el final para abrirle espacio a los dos, aprovechando que en teoría ambos están dispuestos a esperar. Eso sí, mantener la doble vía abierta también obliga a cerrar también alguna venta en estos tres últimos días de mercado y Pellegrini ya alertó de que el remedio podía ser peor que la enfermedad.

Con Nelson Deossa todo está muy parado y él no tiene muchas ganas de salir; con Pablo García, Hull City y Olympiacos FC hace ruido pero no han acado de dar el paso; y, este contexto, las miradas vuelven a centrarse en una venta calificada como 'no deseada' pero que el mismo tiempo sería la más lucrativa. El agente de Natan de Souza, André Cury, ha reconocido que maneja "ofertas impotantes del Manchester City y del FC Barcelona" que están a la espera de respuesta por parte del Betis.