El Sevilla negocia las cesiones de Bailey y Magassa mientras se despide de Conrad Harder, que se va con Oso

El delantero danés ha llegado a un acuerdo con el Estrasburgo y hay fuerte competencia por Peter Ratkov; en el extremo gana enteros la vía del jamaicano, con el Aston Villa de Emery dando facilidades; y hay contactos con el West Ham por este interesante pivote que puede actuar como central y que también está en la agenda del Betis. Además, está en la carrera por Obed Vargas, descarte del Atlético

El epílogo del mercado de fichajes en el Sevilla FC ya se presumía bastante calentito y la temperatura ha subido aún más después del ataque de sinceridad que Luis García Plaza sufrió después de la derrota ante el Atlético de Madrid, mostrando su malestar por el traspaso de Joaquín Martínez 'Oso' y asegurando que el margen salarial es tan pequeño "que no dará para traer un sustituto de su nivel". José Ignacio Navarro trabaja contrarreloj para hacerse con uno o dos extremos, dependiendo de si también se va Rubén Vargas o no, con un delantero y con un mediocentro. Ratkov, Harder, Obed Vargas, Magassa, Bailey, Bryan Gil... Los invitados al baile son muchos, pero la música sigue sin sonar.

Harder se va al Racing de Estrasburgo y la competencia por Ratkov es fuerte

En este sentido, para el '9' gusta Peter Ratkov (SS Lazio); pero la competencia es fuerte. El Toulouse FC y el Levante UD han avanzado mucho con el serbio en las últimas horas y el Sevilla FC, que ofreció un millón por su préstamo, había virado hacia la alternativa del joven Conrad Harder (RB Leipzig).

Esta segunda operación incluso se daba por avanzada, pero ha acabado con otro "palo" para los nervionenses, que han visto cómo el danés se marcha con Oso al Racing de Estrasburgo. Como ha adelantado el periodista francés Santi Aouna, el acuerdo entre clubes está cerrado y Harder viaja este domingo a tierras galas para firmar su contrato de cesión hasta el final de la presente 26/27.

El 'truco' con Leon Bailey

El Sevilla FC también mantiene varias vías abiertas para reforzar la necesitada posición de extremo. Como adelantó ESTADIO Deportivo, ha vuelto a llamar a la puerta de Bryan Gil, tras el descenso del Girona FC; y este pasado sábado ha trascendido que está pugnando por hacerse con los servicios de Leon Bailey en una noticia que resultó sorprendente dado el caché del jamaicano, pero que tiene su truco.

La prensa inglesa amplía este domingo la noticia y habla de que la fórmula sería que Bailey aceptase ampliar un año su contrato con el Aston Villa (acaba el 30 de junio de 2027) y el club inglés que dirige Unai Emery aceptaría negociar su cesión a un equipo en el que vaya a tener minutos. El Hull City también suena como pretendiente, aunque el único que ha movido ficha ha sido el conjunto árabe del Al-Diriyah. El atacante de 29 años ya jugó el pasado curso a préstamo en la AS Roma y, sin duda, en estos términos sería una gran oportunidad de mercado para el Sevilla FC.

José Ignacio Navarro se mueve por Magassa, antiguo objetivo del Betis, y Obed Vargas

Otra noticia con la que ha amanecido el domingo es la negociación abierta por el Sevilla FC para intentar conseguir la cesión de Soungoutou Magassa, pivote del West Ham United que también puede actuar como central y que vendría a ofrecer el rol polivalente que en los últimos años había ejercido Nemanja Gudelj. Se trata de un futbolista franco-maliense muy físico (1,90 metros de altura) no exento de capacidades técnicas, formado en la cantera del AS Monaco y de sólo 22 años que fue fichado el pasado verano por el conjunto inglés a cambio de 17 millones de euros.

Sin embargo, el curso pasado sólo sumó 1.259 minutos repartidos en 26 encuentros entre Premier League y FA Cup, por lo que lleva todo el verano escuchando rumores de una posible salida para no ver detenida su interesante proyección. Según adelanta el portal galo Footmercato, Sevilla FC y Bolonia FC han presentado sendas ofertas de cesión con obligación de compra; mientras que otros clubes como el RB Leipzig alemán o el LOSC Lille galo se han interesado por las condiciones de su fichaje sin llegar a mover ficha.

A inicio de este mismo verano, los que más se movieron por Magassa fueron el Real Betis -muy del gusto de Manu Fajardo, que sigue buscando un pivote tras caerse la vía de Sofyan Amrabat- y la AS Roma, que le valoraba como potencial sustituto de Manu Koné. También estuvo en la órbita del Nottingham Forest, que ponía sobre la mesa algo más de 13 millones de euros más variables y dejando un porcentaje de sus derechos en Monaco. Además de Magassa, el Sevilla FC está muy bien posicionado para acoger la cesión de Obed Vargas, que precisamente se quedó fuera de la convocatoria del Atlético por decisión técnica para el duelo de anoche en Nervión.