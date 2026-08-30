Kike Salas reclama un penalti clave para el Sevilla: "Claramente me golpea, el árbitro cambiará de opinión"

El central asegura que Hjulmand le impacta en la pierna en una acción que considera clave, porque cree que el Sevilla FC se habría metido en el partido con ese posible 2-3

El canterano Kike Salas ha regresado este sábado a la titularidad en el Sevilla FC, después de perderse la visita a Bilbao por sanción, y ha vuelto a convertirse en protagonista. En una mala primera mitad, evitó el cuarto tanto del Atlético de Madrid lanzándose para taponar el cuerpo un disparo a quemarropa de Grimaldo. Antes, había sido homenajeado en la previa tras alcanzar su partido 100 ante el Rayo Vallecano, había firmado la primera ocasión de su equipo y luego ha acabado siendo protagonista por lo que considera un penalti claro con el que podría haber llegado el 2-3 en los últimos minutos.

El central está listo para interponerse en un intento de despeje de Hjulmand, que no le ve llegar y patea la pierna del rival y el balón al mismo tiempo. El árbitro manchego, Javier Iglesias Villanueva, detuvo el juego para esperar instrucciones del VAR. Desde la sala, Javier Iglesias Villanueva no lo consideró suficiente. El contacto es tan involuntario como evidente y Kike Salas se ha quejado por ello en zona mixta, ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo. También se ha quejado su entrenador, Luis García Plaza: "Que el CTA saque otro vídeo ahora".

Kike Salas no está de acuerdo con el VAR: "El árbitro no lo ha visto"

"Yo noto claro que él me golpea por detrás, el árbitro me dice que no es suficiente; pero él no lo ha visto y yo no comparto esa opinión (del VAR) porque lo noto clarísimo. No sé si se habrá visto igual por la tele, pero creo que lo verán ahora y cambiarán de opinión". "No podemos hacer nada con ese tipo de decisiones y toca seguir. No nos queda otra; aunque creo que con ese penalti nos podíamos meter en el partido porque quedaban 10 minutos y el equipo se estaba empujando", se ha quejado.

"No creo que haya sido demasiado rival el Atlético. En la primera parte no hemos estado bien, no hemos sabido ajustar bien la presión y ellos tenían mucha movilidad. Han estado bastante finos. Creo que el equipo dio otra cara en la segunda parte y estoy orgulloso porque lo dejó todo hasta el final y estuvimos ahí empujando", ha analizado sobre el rotundo 0-3 al descanso y la leve mejoría en la segunda mitad, en la que el Sevilla FC recortó distancias con un golazo de Miguel Sierra.

"No, no creo que haya sido ningún baño de realidad. Los únicos de ellos han estado más finos en la primera parte. Nosotros hemos estado en la segunda bastante mejor y creo que el equipo dio la cara y no ha sido ningún baño de realidad. Nosotros estamos centrados en lo nuestro", ha argumentado, reconociendo la superioridad del rival pero también el esfuerzo de sus compañeros por reaccionar al mal inicio.

"¿Fichajes? Tuvimos una salida importante y seguramente traerán a gente"

"Bueno, obviamente hemos tenido ahora una salida importante para nosotros (la de Oso); pero estamos centrados en el trabajo día a día y eso de los fichajes no es pensamiento nuestro. Traerán a gente seguramente y nada, nosotros centrados en el equipo y en mejorar cada día".

"Nosotros nos encontramos bastante bien, con confianza. Creo que los primeros partidos lo hemos demostrado y hoy pues obviamente no hemos tenido la mejor primera parte, pero tampoco podemos estar perfectos en todo. Hay que ser autocríticos, mejorar ese tipo de detalles y valorar que el equipo lo entregó todo en la segunda parte. Ahora, a recuperar y a pensar en el siguiente partido para ir por la victoria".