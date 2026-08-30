Miguel Sierra, feliz por su primer gol, tranquiliza al Sevilla: "¿Irme yo? ¡En la vida!"

Ante la falta de efectivos en ataque entre los que se han ido, los que están reservados por si se van y los que no llegan, otro canterano da el paso adelante. Tras el partido, ha hablado de su golazo al Atlético con dedicatoria especial, del penalti a Kike Salas y del sueño cumplido

Luis García Plaza, que se ha mostrado visiblemente contrariado tras la derrota contra el Atlético de Madrid (1-3), se ha quejado de lo desprevenido que le ha cogido el traspaso de Oso y Miguel Sierra ha salido al rescate de su entrenador para recoger el testigo canterano, agarrando la camiseta de titular. Su golazo este sábado, aunque no pudo ayudar a evitar la derrota, confirma una línea con el granadino siendo permanentemente decisivo. Lo fue ante el Rayo Vallecano, lo volvió a ser contra el Athletic Club y ante los colchoneros ha sido la mejor noticia para los nervionenses. Preguntado con humor sobre si puede dar la sorpresa con otra venta inesperada, también ofrece sosiego general: "¡En la vida, en la vida!".

Miguel Sierra, feliz por su primer gol con el Sevilla

"La verdad es que no sabría describir cómo la sensación de meter el primer gol con el Sevilla. Se lo he dedicado a mi abuelo y me quedo muy contento con eso. Aunque el resultado no ha sido favorable, pero me quedo con eso", ha explicado el canterano ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

"La verdad es que todavía no me lo creo mucho, pero me quedo con el trabajo que he hecho hasta llegar aquí. Evidentemente no ha sido fácil, he trabajado todos los días, es un sueño cumplido y la verdad que estoy muy contento", ha añadido el atacante granadino, que agradece la confianza de Luis García Plaza: "Me la ha transmitido desde el primer minuto. Es bastante cercano, yo me encuentro muy bien tanto con el equipo como con él, con lo que me pide. Me gusta que me exija siempre y estoy muy contento".

Golazo y ovación del Sánchez-Pizjuán: "Muchas gracias, afición"

Miguel Sierra tuvo dos disparos seguidos en la primera mitad y protagonizó una última jugada individual con las últimas gotas de fuerza que le quedaban después de darlo todo. El estadio le ovacionó para reconocerle su carácter para echarse al primer equipo a las espaldas: "Le doy muchísimas gracias a la afición, que siempre nos está apoyando. Su fuerza nos va a ayudar mucho en lo que queda de temporada. Queda muchísimo y nada, a seguir".

El penalti sobre Kike Salas no pitado por el árbitro

El propio Kike Salas se ha quejado claramente y Luis García Plaza también ha sido muy crítico con la decisión del árbitro. Miguel Sierra lo que no entiende es que Alberola Rojas no fuese al monitor y esperase sentencia de Iglesias Villanueva desde el VAR.

"Creo que puede ir a verla sin ningún tipo de problema, porque Kike dice que le da y yo me lo creo. La verdad, no han tardado ni un minuto en revisarlo, pero bueno...", ha opinado el '30' blanquirrojo.