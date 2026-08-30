Luis García Plaza ya no se calla: admite "un shock" en el Sevilla y cuestiona la venta de Oso

Habla claro y reconoce con sinceridad que la planificación está afectando a la preparación de los partidos. No esconde que le ha molestado el traspaso del carrilero canterano y opina que la ganancia es tan pequeña que no dará para fichar a un sustituto de su nivel. "Un penalti muy claro", otro motivo de enfado: "Que el CTA saque ahora otro vídeo"

En la rueda de prensa del viernes daba la sensación de que Luis García Plaza, aunque lo negaba, estaba mordiéndose la lengua. Unos minutos antes del inicio del choque que el Sevilla FC ha perdido este sábado contra el Atlético de Madrid (1-3) ya ha dejado claro que le ha pillado muy desprevenido el traspaso de Oso al Racing de Estrasburgo, hasta el punto de admitir que había ensayado con él como titular y Julio Díaz era "lo más parecido" que había encontrado "para no alterar mucho el plan trabajado". En su comparecencia posterior a la derrota ya se puede aseverar que anda bastante descontento con la planificación.

"Lo de ayer fue un shock. No nos lo esperábamos", ha aseverado en referencia al repentino adiós de Oso que se suma al obligado neverazo de dos semanas para Rubén Vargas. Sin sus dos extremos titulares en la jornada 3 y sin refuerzos, Luis García Plaza se ha expresado con un irrefrenable tono crítico. Todo ello, y eso también es importante hacerlo constar para que el contexto no se sobredimensione, siempre desde un plano plenamente omnisciente de la realidad económica de la entidad.

Luis García Plaza, sobre la venta de Oso y el mercado de fichajes

"El plan marcado lo tendrá que decir la dirección deportiva. Él (José Ignacio Navarro) sabe lo que yo pienso. Ya está. Pero esto sí lo quiero explicar. Todos los traspasos que hemos hecho nos han dejado mucho límite salarial, pero el de Oso no nos deja casi nada. No entiendo las reglas. Nos va a costar hasta con ese dinero encontrar un sustituto para Oso. A nivel deportivo va a ser complicado. Es una situación que no va a ser fácil".

"Cualquier traspaso que hemos hecho, incluso por menos cantidades, nos va a dejar más dinero para invertir en plantilla que lo que nos deja el traspaso de Oso, al que le deseo lo mejor y le mando un abrazo. Que triunfe y le vaya muy bien. Pero ese traspaso, a nivel deportivo y económicamente, no nos da casi margen. Es la única diferencia entre los otros traspasos y este", ha argumentado de manera sincera pero calmada. "Lo de ayer fue un shock. No nos lo esperábamos", había admitido antes ante las cámaras de Movistar+.

El técnico del Sevilla FC reclama un penalti sobre Kike Salas: "Que el CTA saque otro vídeo"

"La segunda parte ha sido la de un equipo que tiene alma, corazón, que quiere levantar la situación, que le duele un resultado difícil. Nos ponemos 1-3 y hay un penalti muy claro que no nos pitan". "Es claro. El otro día dicen que se equivocan a favor nuestro, pues hoy se han querido equivocar en contra. No hay que montar un número ni cuando se equivocan ni cuando favorecen. Si el otro día (el CTA) sacó un vídeo diciendo que fue un favor nuestro, espero que ahora saquen también en vídeo que se han equivocado en contra. En una temporada hay estos vaivenes. Nos pudimos haber puesto 2-3 con ese penalti y, a lo mejor, el partido era diferente", se ha quejado, sin esconder la mala primera mitad.

"En la primera no hemos ajustado bien y ellos no han penalizado mucho. Nos han sorprendido con un rombo en medio que no les habíamos visto hasta ahora, ni en pretemporada ni en el partido de LaLiga. No ajustamos bien a Baena (inesperado 'falso 9') con Castrín porque Lookman y Giuliano estaban por fuera. Nos ha costado. Después de parón lo hemos ajustado, pero ha venido un golazo de Baena desde fuera del área porque son muy buenos y tienen mucha calidad. De la segunda parte estoy orgulloso. Esto va a ser muy duro a veces; habrá rachas malas y rachas buenas. A seguir", ha opinado Luis Gacía Plaza.

Los ajustes de García Plaza en el descanso

"Les hemos dicho que la segunda parte nos servía para competir bien, seguir por esa línea. Era un resultado malo, teníamos que mostrar a la gente que íbamos a seguir compitiendo y la segunda parte fue muy buena. La primera no, está claro. Lo que pasa es que nos han penalizado mucho y nos han hecho mucho daño con los goles. Pero esto va a ser largo y hay que seguir", ha insistido, intentando acabar con un tono positivo y resiliente: "Vamos a tener derrotas. Tenemos que saber quienes somos e ir a competir".