Luis García Plaza se sincera con la salida de Oso, la situación de Vargas y la recta final del mercado del Sevilla: "Es un palo"

El técnico sevillista, más breve en sus respuestas de lo habitual, reconoce que "es un palo" perder a Oso, confirma la ausencia de Vargas y lamenta la falta de efectivos en el ocaso de la ventana estival

Luis García Plaza compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al choque contra el Atlético que se caracterizó por ser más breve de las habituales por las respuestas cortas y, en ocasiones, cortantes, del entrenador, especialmente las relacionadas con la salida de Oso, Vargas y lo que resta de mercado.

En este sentido, se apreció a un García Plaza con una actitud muy diferente a la que suele evidenciar ante la prensa, si bien descartó que se tratara por la pérdida exprés de otro jugador importante y la proximidad de quedarse sin Vargas: "A lo mejor es por problemas personales", señaló cuando se le preguntó directamente al respecto.

García Plaza, tajante sobre el traspaso de Oso, confirma la baja de Vargas

En este sentido, se expresó con claridad cuando le preguntó por el acuerdo para el traspaso del hispano-argentino, reconociendo que se trata de un golpe importante a sus planes en vísperas de la visita del Atlético.

“Su salida es un palo. Tenemos que digerirlo y el problema ya no es mío”, señaló de forma tajante el preparador nervionense, que confirmó que Vargas, en negociaciones para marcharse, no entrará en la lista para el partido de mañana, y respondió muy seco cuando se le preguntó cómo gestiona la situación del internacional suizo.

"Vargas no va a ir convocado. Hasta que termine el mercado el caso de Vargas está perfectamente gestionado” explicó García Plaza, que reveló que Alfon sí estará convocado, pero que no se encuentra para salir inicio: "Está convocado y es una gran noticia, pero solo está para un ratito".

Julio Díaz como solución y la imposibilidad de jugar con dos delanteros

Sin Vargas ni Oso y con Alfon sin forma para arrancar en el once, el míster explicó que Julio Díaz podría ser el elegido para el costado zurdo. "Puede ser una opción que juegue por delante de Suazo. Necesitamos un jugador que parta de banda y que también defienda, y no tenemos otro que cumpla con ese perfil, como ocurre con Ejuke", apuntó el madrileño, que se mostró escéptico con la recta final de la ventana estival y sobre cómo quedará el equipo: "No sé cómo va a quedar la cosa".

Buenas noticias con Juan Iglesias

Además, señaló que este partido poco se parecerá al de la victoria del pasado curso. "No tiene nada que ver aquel partido que ganamos, con un apoyo increíble de la afición, con esto. Cuando cambias muchos jugadores, el equipo es diferente y el partido, también es diferente”, aseveró el técnico, que no quiso mojarse sobre la polémica que rodea al Atlético con Julián Álvarez: “Habrá que preguntárselo al Cholo, no sé, yo lo que veo es que tienen un equipazo".

En el capítulo de buenas noticias, Luis García Plaza afirmó que Juan Iglesias está disponible pese a entrenarse solo en los dos últimos días debido a unas molestias: “No ha entrenado toda la semana, tuvo un golpe muy duro pero está bien. Si juega o no será decisión técnica”.