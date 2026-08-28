El Sevilla manda a Rubén Vargas a la nevera y recibirá al Atlético sin Oso pero con varias altas

El club nervionense se despide del carrilero hispano-argentino, traspasado al Racing de Estrasburgo, y sigue negociando con el Olympiacos por el suizo; mientras tanto, Luis García Plaza mima a su exigua plantilla pendiente del estado físico de Juan Iglesias y de Alfon González

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su cuarto y último entrenamiento de la semana antes de recibir este sábado al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una tercera jornada de LaLiga EA Sports que aumenta (aún más si cabe) los enormes condicionantes que el mercado estival de fichajes impone a Luis García Plaza. Ya no sólo con el reservadísimo Rubén Vargas, sino también con Joaquín Martínez 'Oso'. Al menos, la enfermería ofrece una tregua con la recuperación de Juan Iglesias y Kike Salas volverá a una convocatoria después de cumplir su sanción.

El Sevilla se queda sin Oso y vuelve a reservar a Vargas

El técnico del conjunto nervionense seguirá un choque más sin poder contar con Vargas, guardado como oro en paño por miedo a que una de sus recurrentes lesiones arruine el negocio mientras el club sigue trabajando sin descanso para intentar cuadrar su traspaso al Olympiacos FC. La operación se mueve entre los 12 millones de euros que ofrecen los griegos y los 15 que demanda el Sevilla FC, cuyos dirigentes mantienen el optimismo de cara a poder cerrar esta venta antes del fin de semana.

El suizo, que sí se ejercitó con el grupo en las dos sesiones anteriores, ha saltado al campo con el resto de sus compañeros; pero después de la charla inicial y del calentamiento se ha retirado a una banda para quedarse haciendo bicicleta estática y ejercicios junto a los fisios. Además, para este encuentro contra el Atlético, Luis García Plaza también se queda ya sin Oso, que en el mediodía de hoy viaja a Francia para completar su fichaje por el Racing Club de Estrasburgo después del acuerdo alcanzado en la tarde-noche del jueves por 10 millones de euros más variables. También se cerró ya la cesión de Adrià Pedrosa al Rayo, que deja a Fábio Cardoso como último problema a resolver.

Juan Iglesias se recupera y Kike Salas y Alfon volverán a una lista en el debut de Kochorashvili

La enfermería ha dado la buena noticia de la mañana en la carretera de Utrera, ya que Juan Iglesias ha dejado atrás el dolor causado por un golpe sufrido en el choque de la semana pasada ante el Athletic Club. Salvo sorpresa, el comodín pucelano estará en la lista de convocados e incluso apunta al once inicial.

Además, Alfon González ha sumado una semana completa de entrenamientos después de esa lesión en el cuádriceps con la que empezó la pretemporada y por fin parece en condiciones de estrenarse en la presente campaña. Eso sí, evidentemente le falta ritmo y de momento su físico sólo le dará para jugar unos minutos, como mucho.

La otra noticia ya conocida es la vuelta de Kike Salas, quien fue expulsado por roja directa en el estreno oficial de la temporada frente al Rayo Vallecano y tuvo que cumplir un partido de sanción en la mencionada visita a Bilbao del pasado sábado. Luis García Plaza sigue esperando con ansia la llegada de refuerzos, aún más necesarios dadas la situación con Vargas y la salida de Oso. Mientras tanto, volverá a abrazarse a la cantera y se da por hecho que Giorgi Kochorashvili debutará después de ir a San Mamés sin ni siquiera entrenarse ni una sola vez con su nuevo equipo.