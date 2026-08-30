Pablo García y el desenlace del mercado de fichajes: "Más bético no los hay, pero..."

Ramón García, padre del talentoso canterano verdiblanco, no esconde que la idea ahora mismo apunta a una salida; pero Pellegrini sigue dándole minutos a su hijo, que disfruta de cada partido con la camiseta del club de su vida y que, en estos últimos tres días antes del cierre de la ventana estival de transferencias, "decidirá lo mejor para su futuro"

La trayectoria de Pablo García en el Real Betis es una historia de vida. Arranca en categoría Prebenjamín, en la 2024/2025 completa todo el recorrido con su debut con el primer equipo y en la pasada 25/26 se convierte en el primer futbolista de la historia verdiblanca en marcar en partido oficial en todas las categorías. Sin embargo, esta 26/27 apunta desde hace tiempo a que será la de su obligada salida del nido para volar en solitario fuera de su zona de confort; pero ya ha dejado muy claro que hasta el último segundo que le permitan llevar la camiseta del club de sus amores lo va a dar todo. "Más bético que él no los hay, pero hay que mirar otras cuestiones", ha explicado su padre al ser preguntado por su incierto futuro.

Negocia con Hull City, aparece Olympiacos... pero Pablo García ha jugado en los tres partidos del Betis

Hace unos días estaba muy cerca de cerrar su fichaje por el Hull City inglés, que aún permanece en esa pelea aunque también se ha asomado a muchas más, y en las últimas horas ha sido tanteado por el Olympiacos FC griego que dirige José Luis Mendilibar, que ha pensado en él ante la dificultad para convencer al Sevilla FC en la operación abierta por Rubén Vargas. Sin embargo, Manuel Pellegrini también ha demostrado que seguirá contando con Pablo García mientras siga en nómina. Van tres jornadas de LaLiga EA Sports y el joven atacante de Alcosa ha tenido minutos en las tres.

El prometedor canterano tuvo 17 minutos en el estreno del curso ante la Real Sociedad (1-0), y aunque acabó dando una vuelta aplaudiendo a la grada de La Cartuja en una aparente despedida, ha vuelto a participar en las dos visitas seguidas a tierras valencianas en sólo cinco días. El pasado martes jugó los últimos 11' en Mestalla y acabó marcando el definitivo 0-1 rematando una buena asistencia de Fran García para sumar su primera diana en LaLiga; mientras que en la tarde del sábado dispuso de otros 23' en la goleada encajada por el Real Betis frente al Levante UD (5-2).

Ramón García, su padre: "Decidiremos lo mejor para su futuro y el martes sabremos lo que sea"

Antes del encuentro en el Ciutat de Valencia, las cámaras de Movistar+ se encontraron con el padre del canterano y le preguntaron por su situación. A pesar de que aseguró no saber con certeza qué va a ocurrir de aquí a la madrugada del 2 de septiembre, Ramón García dio a entender que lo más probable es que acabe aceptando alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa a pesar de lo mucho que significa para él cada día que pasa defendiendo este escudo que ama desde la cuna.

"No lo sé. No sabemos nada más. Yo sólo sé lo que se ha publicado, pero sólo quedan dos días para el cierre del mercado, no hay mucho más margen", explicó Ramón García a las puertas del estadio granota, sin elevar nada a definitivo ni ocultar que es más probable una salida que su continuidad: "El martes sabremos ya lo que sea y decidiremos lo mejor para él. Lo que él decida o lo que decidamos que es lo mejor para él, para su futuro y para todo lo que venga detrás. Evidentemente, más bético que el niño no los hay, pero hay que valorar otras series de cuestiones, una serie de circunstancias y veremos el martes lo que pasa".