Real Madrid - Málaga: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto blanco busca mantener su pleno de victorias ante un recién ascendido que afronta una de las citas más exigentes de la temporada con la intención de dar la sorpresa en la capital

El Real Madrid recibe este domingo al Málaga CF en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Los madridistas llegan al compromiso después de haber solventado con autoridad su partido aplazado de la primera jornada frente a la Real Sociedad, al que se impusieron por 4-1, mientras que el cuadro malagueño tratará de estrenar su casillero de triunfos después de sumar un empate y una derrota en sus dos primeros encuentros.

¿Dónde ver por TV el Real Madrid - Málaga de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Madrid y Málaga este domingo 30 de agosto dará comienzo a las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu y se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ LaLiga, Movistar Plus+ LaLiga HDR y Orange Fútbol 1.

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas.

El once del Real Madrid

El conjunto madridista encara su tercer compromiso buscando el pleno de puntos. La victoria ante la Real Sociedad dejó, además, buenas sensaciones en el estreno liguero del equipo en el Santiago Bernabéu, con un Kylian Mbappé desatado gracias a sus tres goles.

José Mourinho parece haber apostado de inicio por un bloque bastante definido y no se esperan demasiadas novedades respecto a las primeras alineaciones. Thibaut Courtois ocupará la portería, mientras que la defensa podría estar formada por Denzel Dumfries o Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en el eje y Álvaro Carreras o Marc Cucurella en el costado izquierdo. En el centro del campo, Federico Valverde, Bernardo Silva y Jude Bellingham parten con ventaja para ocupar las tres plazas. Por delante, Arda Güler y Vinicius Junior acompañarían a Mbappé, que volverá a ejercer como principal referencia ofensiva.

La principal incógnita puede estar en los laterales. Cucurella aspira a hacerse con la titularidad en la izquierda, mientras que Dumfries parte con ventaja sobre Trent en la derecha. En cualquier caso, Mourinho cuenta con varias alternativas para modificar el equipo durante el encuentro.

El técnico portugués sigue teniendo varias bajas relevantes por lesión. Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Rodrygo Goes, Éder Militão y Ferland Mendy no estarán disponibles, mientras que Aurélien Tchouaméni y Endrick mantienen la consideración de duda.

Alineación probable del Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinicius.

El once del Málaga

Enfrente estará un Málaga que regresa al Santiago Bernabéu ocho años después de su última visita. El equipo andaluz afronta el desplazamiento con un punto en su casillero, conseguido en la segunda jornada frente al Deportivo de La Coruña en La Rosaleda, y con el reto de competir ante uno de los grandes favoritos al título.

Juan Funes apuesta por un 4-3-3 en el que Alfonso Herrero será el encargado de proteger la portería. Carlos Puga ocupará el lateral derecho y Rafita actuará en el izquierdo, mientras que Recio y Einar Galilea formarán la pareja de centrales. En la medular, Izan Merino apunta a ser una de las piezas importantes para tratar de controlar el juego. A su lado estarán Dani Lorenzo y uno entre Carlos Dotor y Pablo Martínez. Dotor, además, vivirá un partido especial por su pasado en el Real Madrid Castilla, donde militó durante cuatro temporadas.

La principal duda del conjunto malagueño aparece en las bandas. David Larrubia, Juan Cruz y Joaquín Muñoz se disputan las dos posiciones exteriores que acompañarán a Carlos Ruiz 'Chupe', quien parte como principal referencia ofensiva.

El técnico malaguista también tiene varias bajas importantes. Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño y Aarón Ochoa no estarán disponibles, mientras que Moussa Diarra será duda hasta última hora.

Alineación probable del Málaga: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Chupe y Juan Cruz.