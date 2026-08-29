El Real Madrid ficha a Sergio Martínez hasta 2030

El centrocampista de 19 años abandona el Racing de Santander rumbo al Santiago Bernabéu tras irrumpir con fuerza en Primera división y conjunto cántabro responde con Iker Luque

El Real Madrid ha cerrado la incorporación de Sergio Martínez, una de las grandes apariciones del Racing de Santander en este inicio de temporada. El centrocampista cántabro, de solo 19 años, pone fin a su etapa en El Sardinero después de que el club blanco haya activado la operación que llevaba varios días gestándose.

La decisión llega apenas unas semanas después de que Martínez se estrenara en Primera división y marcara en su debut ante el Villarreal. Su crecimiento fue tan rápido que pasó de ser una apuesta de futuro del Racing a despertar el interés de algunos de los clubes más importantes del fútbol español. Ahora, su siguiente escenario será Valdebebas.

El Real Madrid paga la cláusula de Sergio Martínez que firma hasta 2030

La operación se ha cerrado mediante el pago de 3 millones de euros, correspondientes a la cláusula de rescisión del futbolista, según adelanta la Cadena SER. El centrocampista firma con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030, poniendo así punto final a una negociación que se había acelerado durante las últimas semanas.

El movimiento supone una oportunidad económica y deportiva difícil de igualar para el Racing. El propio entorno del club cántabro había admitido que la propuesta madridista era complicada de competir, especialmente después de que el futbolista hubiese comenzado a tener protagonismo en Primera división.

El acuerdo también despeja una de las grandes incógnitas que habían acompañado al fichaje: qué ocurriría con Martínez después de su llegada al Real Madrid.

Sergio Martínez no seguirá cedido en el Racing: el Real Madrid ya decide su futuro

Una de las posibilidades que había generado más expectación entre los aficionados del Racing era que el Real Madrid incorporase al jugador y lo dejara cedido en Santander para continuar su formación en Primera. Esa opción, sin embargo, queda descartada.

El plan pasa por que Martínez abandone definitivamente El Sardinero y se incorpore a la estructura del conjunto blanco. La idea inicial es que tenga ficha con el Castilla, aunque también pueda participar en la dinámica del primer equipo.

La decisión refleja hasta qué punto el Real Madrid confía en el potencial del futbolista. No se trata de una incorporación para completar inmediatamente la plantilla de José Mourinho, sino de una apuesta por un jugador joven al que el club quiere desarrollar dentro de su propia estructura.

El golazo de Sergio Martínez con el Racing aceleró su salto al Real Madrid

El interés del conjunto blanco no nació de la nada. Martínez ya estaba siendo seguido antes de su irrupción definitiva, pero su aparición en Primera terminó de acelerar los acontecimientos.

El centrocampista de Laredo marcó un espectacular gol en el debut del Racing ante el Villarreal y dejó una primera impresión que llamó inmediatamente la atención. Su rendimiento provocó que Real Madrid, Barcelona y otros clubes comenzaran a posicionarse alrededor de una de las jóvenes promesas más interesantes del conjunto cántabro.

La particularidad del caso es que Martínez había decidido previamente continuar en el Racing pese a haber recibido interés de otros grandes clubes. Su situación cambió cuando apareció el Real Madrid con una propuesta que, esta vez, sí terminó convenciendo al futbolista.

Chema Aragón reconoció que el Real Madrid ponía al Racing ante una decisión difícil

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, había explicado públicamente que la situación no era sencilla. El dirigente destacó el fuerte vínculo de Martínez con el club y dejó claro que la cuestión no era únicamente económica.

“Sergio no necesita ninguna lección de racinguismo porque siente el Racing como si fuera su casa”, explicó posteriormente el presidente Manolo Higuera sobre el caso, admitiendo que entendía las dudas del joven ante una oportunidad de semejante magnitud.

Ese sentimiento explica también por qué la operación generó cierta incertidumbre hasta los últimos días. Martínez no era un futbolista más para el Racing: era un jugador formado en casa que acababa de aparecer en el primer equipo y que había comenzado a hacerse un hueco en la máxima categoría. El Real Madrid, sin embargo, terminó imponiendo el peso de su proyecto.

El Racing firma a Iker Luque y mira al mercado

La marcha de Sergio Martínez representa un golpe deportivo para el Racing. El centrocampista apenas había comenzado a disfrutar de protagonismo con el primer equipo, pero su rendimiento había convencido a José Alberto y al club de que podía convertirse en una pieza importante durante la temporada.

Su salida se produce además en un momento de gran movimiento alrededor de la plantilla cántabra. Jorge Salinas y Gustavo Puerta también han despertado interés de otros clubes, mientras que el Racing continúa trabajando para completar su plantilla.

El club ya ha tenido que afrontar otras operaciones y, de hecho, este mismo sábado ha cerrado la llegada de Iker Luque, procedente del Atlético de Madrid, para reforzar su ataque.

Sergio Martínez cambia El Sardinero por Valdebebas con solo 19 años

La historia ha avanzado a una velocidad difícil de imaginar hace apenas unas semanas. Sergio Martínez pasó de ser una promesa de la cantera racinguista a marcar en Primera división y, poco después, convertirse en una apuesta del Real Madrid para los próximos años. Su contrato hasta 2030 evidencia la dimensión del proyecto que el club blanco tiene preparado para él.

Ahora comienza una etapa completamente diferente. Martínez tendrá que adaptarse a un nuevo vestuario, a otra exigencia y a la presión de demostrar que aquella irrupción en el Racing no fue un episodio aislado. El Real Madrid, mientras tanto, se asegura a una de las jóvenes perlas que más rápido han irrumpido en el fútbol español este verano.

El Sardinero pierde a Sergio Martínez justo cuando empezaba a descubrirlo; Valdebebas recibe a un centrocampista de 19 años que ya sabe lo que es marcar en Primera. El siguiente capítulo de su carrera se escribirá vestido de blanco.