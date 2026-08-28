Prestianni vuelve a escena en el Benfica tras su polémica con Vinicius

Tras dejar atrás la polémica con el futbolista del Real Madrid, el atacante argentino ha comenzado la temporada a su mejor versión, firmando cinco goles y una asistencia en los primeros seis partidos

Gianluca Prestianni ha vuelto a la disciplina del Benfica por todo lo alto. El delantero, ya con la polémica con Vinicius zanjada desde el pasado mes de febrero, ha podido regresar a su mejor nivel en la que es su segunda temporada en el primer equipo portugués. En este sentido, el argentino ha comenzado firmando grandes datos en el conjunto de Marco Silva, con cinco goles y una asistencia en los últimos seis encuentros oficiales.

De esta manera, el propio técnico del Benfica alabó a Prestianni, recordando las complicadas etapas que ha pasado: "Tiene 20 años y pasó por momentos difíciles a los 19. Ahora está rindiendo bien y marcando goles". Con contrato hasta junio de 2029, el argentino apunta a cumplir las próximas temporadas en el equipo portugués, siendo titular, además, en este inicio de temporada con Marco Silva al frente del vestuario.

Marco Silva alaba a Prestianni en el arranque de temporada con el Benfica

En este sentido, Marco Silva valoró el momento de forma de Prestianni: "No quiero destacar a nadie en particular, pero es muy especial para nosotros. Tiene 20 años y pasó por momentos difíciles a los 19. Hablé con el equipo sobre él por primera vez en el Algarve y precisamente eso fue lo que mencioné. Más allá de los matices tácticos, fue un partido importante por eso, después de lo que le hicieron en el campo".

El entrenador del Benfica admite el buen estado del jugador argentino, que tuvo problemas desde la polémica con Vinicius en la segunda parte de la temporada pasada: "Ahora está rindiendo bien y marcando goles. Está progresando mucho. No es el único especial, todos lo son". El argentino ha sido titular en cinco de los últimos seis partidos oficiales del Benfica, firmando cuatro victorias y dos empates.

Prestianni aclara su futuro: "Tengo en contrato en vigor hasta 2029"

Además, Prestianni se muestra tranquillo con respecto a su futuro, consciente de que tiene contrato para los próximos tres años con el Benfica, aunque ha querido aclararlo: "Tengo contrato en vigor hasta 2029 y voy a dar mi vida por el Benfica. Les quiero agradecer por el apoyo y el cariño que me han dado siempre. Lo vamos a dejar todo en el campo. Vamos a lograr todos los objetivos que tenemos".

Por otra parte, Rui Costa, presidente del Benfica, comentó sus sensaciones con la figura de Prestianni: "En cuanto a Prestianni, no hace mucho pocos le daban crédito. Nosotros terminamos dándole crédito siempre, por eso lo trajimos. Ahora está arrasando, también debido a su crecimiento, el tiempo que ha pasado en el club, el tiempo que ha pasado en Europa y su edad, que le está ayudando a estar donde está".

El dirigente del equipo admitió que Prestianni está "está rindiendo bien, al igual que el equipo. El equipo ha estado intentando jugar bien, pero recordad que solo estamos al principio del campeonato, al principio de la temporada. Prestianni es claramente otro jugador que queremos conservar, no hay duda de eso. Pero repito lo que dije: el equipo está rindiendo bien, no es solo Prestianni, el equipo ha estado rindiendo bien".

Prestianni, con el foco puesto en el nuevo curso con el Benfica

De esta manera, Prestianni, que fue sancionado por la FIFA, afronta los próximos partidos del Benfica con opciones reales de seguir siendo titular, tras las buenas noticias que ha dejado en el arranque de temporada. El conjunto de Marco Silva tiene por delante el encuentro ante el Estoril de este lunes, en el Estadio Da Luz, antes de visitar al Marítimo en la quinta jornada de la Liga de Portugal, para abrir septiembre.

Además, Prestianni, con el que la UEFA tomó una decisión, no se verá las caras con Vinicius esta temporada, al menos en partido oficial. El Benfica se clasificó este año para Europa League, por lo que se medirá a equipos como el Milan, Plzen, Lech Poznan, AZ Alkmaar, Omonia, Celtic y OFI Creta, por lo que se espera que el cuadro de Marco Silva pueda pasar a la siguiente ronda.