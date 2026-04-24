Prestianni, sancionado con dureza por la UEFA tras los insultos racistas a Vinicius

El jugador argentino ha sentenciado con seis encuentros al jugador del Benfica. El organismo del fútbol europeo ha pedido que el castigo sea extensible a la FIFA, lo que podría dejarlo sin Mundial

Mucho ha llovido desde que el pasado 17 de febrero el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid se tuviese que detener después de que Vinicius reclamase al árbitro su intervención por sufrir insultos racistas por parte de Prestianni. El jugador argentino se tapó la boca la camiseta.

Tras la solicitud de Vinicius al árbitro del encuentro, este detuvo el encuentro aunque sobre el césped no hubo ningún tipo de sanción para un Presitanni que este viernes ha conocido la decisión de la UEFA. Prestianni ha sido sancionado con seis encuentros aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba según apuntó la propia UEFA.

La UEFA castiga a Prestianni tras los insultos sobre Vinicius

Los supuestos insultos de Prestianni sobre Vinicius causaron un gran revuelo en el mundo del fútbol y varios fueron los protagonistas que salieron a dar su opinión. Desde Mbappé, compañero de Vinicius, que tras el final del encuentro no dudó en confirmar los insultos racistas, hasta un Mourinho que dijo que si se demostraba que Presitanni había cometido tales hechos, lo apartaría del equipo. El último en dar la cara por Vinicius fue hace escasos días y no fue otro que su compañero Camavinga.

Dos meses después, la UEFA ha sancionado a Prestianni a través del Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo del fútbol europeo. La UEFA alega "comportamiento discriminatorio". La UEFA también ha incluido la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero. En el caso del propio Vinicius, el jugador brasileño no se ha pronunciado aún en relación a la sanción que ha recibido Prestianni por parte de la UEFA. El Real Madrid tampoco ha reaccionado de forma oficial sobre tal castigo.

La sanción podría dejar a Prestianni sin Mundial

La sanción de seis partidos publicada este jueves por parte del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) se debería de cumplir en un principio en competiciones relacionadas con dicho organismos. Pero la UEFA quiere ir más allá y ha propuesto que esta sanción se eleve a la FIFA. En el caso de que la propuesta de la UEFA termine siendo aceptada por la FIFA, Prestianni se perdería el Mundial con Argentina.

Prestianni golpea el balón en un partido con el Benfica

El jugador del Benfica ha sido incluido en las últimas listas del seleccionador Lionel Scaloni aunque si bien es cierto no es un titular indiscutible y no sería una baja muy sensible para la albiceleste de cara a la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.