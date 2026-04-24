Enzo Maresca, el elegido para liderar el Manchester City si se marcha Guardiola

El Manchester City activa su plan de relevo ante la posible salida de Pep Guardiola y fija en Enzo Maresca a su gran candidato

El nombre de Enzo Maresca ha cobrado fuerza en las últimas horas como el principal candidato para tomar las riendas del Manchester City en caso de que Pep Guardiola decida cerrar su etapa al final de la temporada. La dirección deportiva del club inglés ya habría iniciado movimientos discretos para anticiparse a un posible cambio en el banquillo y evitar improvisaciones en un momento clave.

Incertidumbre alrededor del futuro de Guardiola

La situación actual gira en torno a la incertidumbre sobre el futuro del técnico catalán. Tras casi diez años al frente del equipo, Guardiola ha construido una era dorada con 18 títulos, entre ellos varias Premier League y una Champions League. Sin embargo, a pesar de su éxito, ha dejado entrever en distintas ocasiones su deseo de explorar nuevos desafíos, incluso fuera del fútbol de clubes.

Mientras tanto, el equipo sigue compitiendo al máximo nivel. Lidera la liga inglesa por diferencia de goles y se encuentra en plena lucha por cerrar la temporada con más trofeos, incluyendo su participación en la FA Cup. Esta dualidad entre rendimiento deportivo y dudas institucionales ha llevado al club a prepararse para cualquier escenario.

Conversaciones avanzadas con el técnico italiano

Según diversas informaciones, el Manchester City ya habría mantenido “contactos positivos” con Maresca. El italiano no es un desconocido en el entorno del club, ya que formó parte del cuerpo técnico durante la conquista europea de 2023. De hecho, Guardiola ha llegado a describirlo como “uno de los entrenadores más prometedores del panorama actual”.

El posible regreso de Maresca al Etihad Stadium se interpreta como una apuesta por la continuidad del modelo de juego, algo que la entidad considera clave para mantener su dominio tanto en Inglaterra como en Europa.

Un perfil con experiencia reciente en la élite

El entrenador italiano llega con un currículum reciente notable. Durante su etapa en el Chelsea, logró conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes, además de clasificar al equipo para la Liga de Campeones en su primera temporada. No obstante, su salida en enero dejó dudas sobre su situación contractual, lo que podría complicar una posible incorporación inmediata.

A pesar de ese desenlace, figuras importantes del vestuario han destacado sus métodos de trabajo, reforzando su reputación como técnico moderno y preparado para grandes retos.

El City planifica una transición sin sobresaltos

En la cúpula del club existe una idea clara: evitar los errores que otros grandes equipos han cometido tras la salida de entrenadores históricos. Por ello, se está diseñando un plan de sucesión sólido y a largo plazo, liderado por la dirección deportiva.

Aunque la intención sigue siendo que Guardiola cumpla su contrato vigente hasta 2027, el City no quiere quedar expuesto a una salida inesperada. La posible llegada de Maresca encajaría en una estrategia que prioriza la estabilidad, la continuidad y la anticipación.