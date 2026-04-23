Pogba revela la verdad sobre su ruptura con Mourinho en el Manchester United

Paul Pogba desvela el episodio que rompió su relación con José Mourinho durante su etapa en el Manchester United

El mediocampista Paul Pogba ha destapado nuevos detalles sobre su tensa relación con José Mourinho durante su etapa en el Manchester United. En una reciente charla con Rio Ferdinand, el francés explicó cómo una situación concreta terminó desencadenando un conflicto irreparable que marcó su paso por el club inglés.

De la complicidad inicial al distanciamiento total

En sus primeras etapas juntos, Pogba describe la relación como positiva, cercana y basada en el respeto mutuo. “Era alguien muy divertido y con quien había buena conexión”, recordó el futbolista.

No obstante, ese vínculo fue cambiando progresivamente. Las lesiones recurrentes, la presión constante y el entorno mediático fueron desgastando la relación hasta convertirla en una convivencia tensa y difícil.

La imagen que desató la tormenta

El momento clave llegó durante una lesión del jugador. Pogba decidió continuar su recuperación en Estados Unidos, donde fue fotografiado junto a su pareja. Esa simple imagen provocó una reacción inesperada.

Según relató, Mourinho envió esa foto a su agente, Mino Raiola, insinuando que el futbolista estaba de vacaciones. Este gesto encendió la polémica.

La respuesta de Pogba fue directa: “Entrenaba tres veces al día, no estaba descansando”. El jugador sintió que se ponía en duda su profesionalidad, algo que no estaba dispuesto a tolerar. Ese episodio marcó el inicio de una ruptura evidente.

El peso de los medios en la relación

Otro factor determinante fue la constante atención mediática. Pogba explicó que Mourinho era interrogado continuamente sobre él, generando un ambiente de presión constante.

“Todo era Pogba, Pogba, Pogba”, señaló, destacando que esa insistencia pudo haber agotado al técnico portugués. La situación terminó afectando tanto al vestuario como a la relación personal entre ambos.

Decisiones que evidenciaron la ruptura

Con el paso del tiempo, el conflicto se hizo público. Mourinho tomó medidas claras que reflejaban la falta de confianza, como retirarle la vicecapitanía y lanzar comentarios críticos sobre su rendimiento.

La tensión llegó a tal punto que ambos protagonizaron discusiones visibles durante entrenamientos, confirmando que la relación estaba completamente deteriorada. Lo que comenzó como una diferencia puntual terminó en una fractura total.

Una etapa marcada por la controversia

La segunda etapa de Pogba en el Manchester United, iniciada con un traspaso millonario, estuvo marcada por expectativas enormes y un desenlace complejo.

Aunque hubo momentos de éxito, la relación con Mourinho se convirtió en uno de los episodios más comentados del fútbol reciente. Hoy, el francés reconoce que fue una etapa de alta exigencia, conflictos internos y mucha exposición pública.

Su testimonio aporta una visión más profunda de un enfrentamiento donde se mezclaron emociones, decisiones polémicas y una gestión complicada de la presión mediática.