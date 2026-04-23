Karren Brady anuncia su dimisión en el West Ham y cierra una etapa marcada por su vínculo con Paco Jémez

La baronesa Karren Brady ha anunciado su dimisión, poniendo fin a una larga y decisiva etapa en el fútbol inglés, marcada por su liderazgo en los despachos y proyectos en los que llegó a coincidir con Paco Jémez

La trayectoria de Karren Brady comenzó lejos de los grandes estadios. Sus primeros trabajos estuvieron ligados a una peluquería en Edmonton (Canadá), donde desempeñaba tareas sencillas mientras soñaba con algo más grande. Sin embargo, su determinación la llevó a cambiar de rumbo muy pronto.

Con tan solo 23 años, dio un salto histórico al convertirse en directora general del Birmingham City, un hecho insólito en el fútbol inglés de la época y que marcó el inicio de una carrera de enorme influencia.

Carácter, autoridad y respuestas que hicieron historia

Brady no tardó en enfrentarse a situaciones de machismo dentro del fútbol. En una ocasión, un jugador del Birmingham realizó un comentario inapropiado sobre su físico. La respuesta de la dirigente fue tan contundente como recordada: “Cuando te venda al Crewe, no podrás verlos desde allí”.

Poco después, el futbolista fue traspasado, reforzando la imagen de una ejecutiva con autoridad firme y decisiones sin concesiones.

Vida personal y conexión con el fútbol

Durante su etapa en el Birmingham, Karren Brady conoció al futbolista Paul Peschisolido, con quien terminó casándose. Él era jugador del club entre 1992 y 1994, periodo en el que ella ya ejercía funciones directivas.

Brady ha reconocido en varias ocasiones que su vida cambió de forma inesperada: “Creo que uno se arrepiente mucho más de las cosas que no hace que de las que sí hace”.

Del Birmingham al West Ham: éxito empresarial

Su gestión en el Birmingham fue clave para evitar la quiebra del club y convertirlo en una entidad sólida. Durante sus 16 años de mandato, logró que el equipo pasara de una situación financiera crítica a estar valorado en cerca de 100 millones de euros.

Además, se convirtió en la directora ejecutiva más joven de una empresa cotizada en la Bolsa de Londres, un hito que consolidó su reputación en el mundo empresarial.

Más tarde, en 2010, asumió un nuevo reto en el West Ham United, donde trabajó junto a la nueva propiedad del club y llegó a compartir estructura con entrenadores de perfil mediático como Paco Jémez en el entorno del proyecto deportivo.

Una figura influyente en el fútbol británico

Con el paso del tiempo, Karren Brady se consolidó como una de las mujeres más influyentes del Reino Unido. Su participación en televisión en programas como “The Apprentice” reforzó aún más su perfil público.

En 2014 fue nombrada baronesa por la Cámara de los Lores, reconocimiento a su impacto dentro y fuera del deporte.

Filosofía de vida y legado

Brady siempre ha defendido una mentalidad de superación constante: “Nunca he tenido un mal trabajo; cada uno me lleva a uno mejor”.

Su historia simboliza la transformación de una industria donde la presencia femenina en la dirección del fútbol era prácticamente inexistente, dejando un legado de liderazgo, firmeza y cambio estructural en el deporte inglés.